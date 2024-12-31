نيوكاسل يقهر مانشستر يونايتد في عقر داره بثنائية في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل، بفوز نيوكاسل بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين 30 ديسمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

أحرز ايساك الهدف الأول لفريق نيوكاسل في الدقيقة الثالثة قبل أن يسجل جولينتون الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 18 لينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة لصالح نيوكاسل. وفي الشوط الثاني حاول مان يونايتد التعويض لكنه فشل في التسجيل لينتهي اللقاء بثنائية نظيفة لصالح نيوكاسل.

بهذه النتيجة يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بينما يحتل فريق نيوكاسل المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

قمة مانشستر يونايتد يواجه نيوكاسل

المواجهة التي جمعت فريق مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل، مساء اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، انطلقت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

قنوات مشاهدة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

قمة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، تم نقلها عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد

تشكيل مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

اونانا ، مزراوي ، دي ليخت ، ماجواير ، مارتينيز ، هويلاند ، زيركيزي ، ايريكسن، امادو ، كاسيميرو ، دالوت

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

يرصد الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 45 نقطة

2- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

3- آرسنال، 36 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 32 نقطة.

6- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

7- بورنموث، 30 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 29 نقطة.

10 برايتون، 27 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 15 نقطة.

19- ليستر سيتي، 14 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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