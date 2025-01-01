روابط تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد للطالب 2025

أتاحت وزارة التربية والتعليم تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد للطالب عبر موقعها الرسمي الإلكتروني للطلاب والمعلمين، حيث يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة للتحول الرقمي وتيسير الخدمات التعليمية.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد للطالب والذي يتيح له العديد من الخدمات من بينها تسجيل الاستمارات الإلكترونية لكل مرحلة تعليمية، حيث يُعد إنشاء الحساب المدرسي الموحد خطوة أساسية لتفعيل العديد من الخدمات التعليمية الإلكترونية.

الحساب المدرسي الموحد للطالب

رابط تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد للطالب

يبحث الطلاب خلال امتحانات نصف العام الدراسي عن الرابط الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم لمعرفة تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد للطالب ويمكن الحصول على الرابط من هنــــــــــــا .

خطوات تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد للطالب

يمكن للطلاب بجميع المراحل التعليمية أو أولياء الأمور تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد للطالب حتى يستطيع تأدية الخدمات التي يردها والخطوات كالتالي:

قم بالدخول إلى رابط وزارة التربية والتعليم للحساب الإلكتروني الموحد للطالب من هنــــــــــا

اختر خيار "حساب الطالب".

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

أدخل كود الطالب المخصص لك.

ضع علامة في مربع "أنا لست روبوت".

اضغط على زر "التحقق من البيانات".

ستظهر أمامك تفاصيل البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور الخاصة بك.

الحساب المدرسي الموحد للمعلم

طريقة تسجيل الحساب المدرسي الموحد للمعلم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات تسجيل وتفعيل الحساب المدرسي الموحد للمعلم على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للحساب المدرسي الموحد من هنــــــــــا .

الضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار أيقونة “إنشاء الحساب الموحد”.

تحديد خيار “حساب المعلم”.

إدخال الرقم القومي وكود المعلم.

الضغط على “التحقق من البيانات”.

استكمال البيانات المطلوبة، مثل رقم الهاتف الشخصي والبريد الإلكتروني البديل.

التأكد من صحة البريد الإلكتروني البديل لتلقي كود التأكيد عليه.

الضغط على خيار “إنشاء الحساب” وإدخال كود التأكيد المُرسل.

النقر على “إنشاء حساب” لتفعيل الحساب المدرسي بنجاح.

تفعيل الحساب المدرسي لتسجيل الاستمارة الإلكترونية

كما يمكن للطلاب الراغبين في تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024-2025 إنشاء حسابهم المدرسي الموحد باتباع الخطوات ذاتها، بدءًا من إدخال الرقم القومي والكود الخاص بالطالب، ثم التحقق من البيانات واستكمال باقي الخطوات حتى التفعيل النهائي.

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