التشكيل الرسمي لـ منتخب الكويت والبحرين في نصف نهائي كأس الخليج

يخوض منتخب الكويت، مباراة مثيرة أمام البحرين، في نصف نهائي كأس الخليج، على استاد جابر الأحمد الدولي، في الدور نصف النهائي الثاني من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26". التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويلتقى منتخب الكويت، مع نظيره البحرين، اليوم الثلاثاء في الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و 8:45 مكة المكرمة، على الأراضي الكويتيىة باستاد جابر الأحمد الدولي.

منتخب الكويت والبحرين

تشكيل منتخب الكويت أمام البحرين في كأس الخليج

قرر خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني لمنتخب الكويت أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي:-

حارس المرمى: خالد الرشيدي.

خط الدفاع: خالد إبراهيم - فهد الهاجري - مشاري غنام - الصانع.

خط الوسط الدفاعي: سلطان العنزي - أبوجبارة.

خط الوسط الهجومي: محمد دحم - عيد الرشيدي - الظفيري.

خط الهجوم: يوسف ناصر.

تشكيل منتخب البحرين أمام الكويت في كأس الخليج

ويدخل دراغان تالاييتش، المدير الفني لمنتخب البحرين بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: حمد الشمسان، أمين بنعدي، وليد الحيام، عبدالله الخلاصي.

خط الوسط: علي مدن، كميل الأسود، مهدي الحميدان.

خط الهجوم: محمد مرهون، مهدي عبدالجبار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: السيد محمد جعفر - عمار محمد - هزاع علي - فينسينت إيمانويل - محمد عادل، - جاسم الشيخ - عبدالوهاب المالود - السيد أحمد الوداعي - إبراهيم الختال - حسين الكريم - محمد الرميحي - إسماعيل عبداللطيف.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والبحرين في كأس الخليخ

يمكنك متابعة مباراة البحرين والكويت في نصف نهائي كأس الخليج 2024، عبر مجموعة من القنوات الرياضية، وهي كالتالي:

الكويت الرياضية - المعلق: أحمد البلوشي.

SSC News HD - المعلق: فارس عوض - خالد المديفر.

الكأس 1 - المعلق: خليل البلوشي.

أبو ظبي الرياضية 1 - المعلق: محمد الشامسي.

الشارقة الرياضية - المعلق: موسى عيد.

دبي الرياضية - المعلق: رؤوف خليف.

عمان الرياضية - المعلق: محمد الريامي.

البحرين الرياضية - المعلق: سلمان الحدي.

العراقية الرياضية - المعلق: علي لفتة.

مجموعات كأس الخليج العربي “خليجي 26”

المجموعة الأولى

عمان - (3 مباريات - 4 أهداف - 5 نقاط).

الكويت - (3 مباريات - 4 أهداف - 5 نقاط).

الإمارات - (3 مباريات - 3 أهداف - 2 نقاط).

قطر - (3 مباريات - 3 أهداف - 2 نقاط).

المجموعة الثانية

السعودية - (3 مباريات - 8 أهداف - 6 نقاط).

البحرين - (3 مباريات - 6 أهداف - 6 نقاط).

اليمن - (3 مباريات - 4 أهداف - 3 نقاط).

العراق - (3 مباريات - 2 أهداف - 3 نقاط).

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