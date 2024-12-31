لأسباب مجهولة.. العثور على جـ.ثة بدون رأس بإحدى مدن الغربية

جـ.ثة.. تلك الليلة داخل محافظة الغربية التي لم يعرف فيها أهل قرية تطاي النوم، بعدما رأوا جـ.ثة عادل مفصولة الرقبة، وبجـ.ثته طعنة نافذة، العيون تصرخ بصمت والقلوب خائفة، وأجساد الصغار تختبئ وراء الأمهات، الخوف بدأ يسكن القلوب، وأهل القرية يتساءلون من فعل هذا بابن قريتهم وجارهم.

الموجز تنقل لكم تفاصيل الحادث.

العثور على جثة بدون رأس

البداية كانت عندما تلقى اللواء أيمن عبد الحميد، ندير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة، مفاده ورود بلاغ من الأهالي بقرية تطاي التابعة لمركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، بعثور الأهالي على جـ.ثة أحد أبناء القرية مفصولة الرقبة، وبه طعنة نافذة، داخل منزله في ظروف غامضة.

الضحية

انتقال الأجهزة الأمنية لمحل الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وفريق مخصص من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، ليتضح من التحريات والمعاينة المبدئية أن الجثة لشخص يدعي “عادل أ.”، مقيم بقرية تطاي التابعة لدائرة مركز شرطة السنطة، مفصول الرقبة، داخل منزله.

جثة والرأس غير موجودة

ووجدت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الغربية، جـ.ثة شخص في العقد الرابع من العمر، جـ.ثته ممددة داخل منزله، الكائن بقرية تطاي التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، مفصول الرأس، وغير متواجدة بميحط الجـ.ثة، وبه طعـ.نة نافذة، وتم نقل الجـ.ثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

انتداب المباحث والطب الشرعي

وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، بعد تحرير المحضر اللازم، وتم تكليف المباحث الجنائية، بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.

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