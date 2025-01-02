تفاصيل عودة مي عز الدين في رمضان 2025 بعد وفاة والدتها

بدأت الفنانة مي عز الدين تصوير مشاهدها في مسلسل"الحب كله"يوم 29 ديسمبر الماضي ، والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2025.

مسلسل "الحب كله"اسم مؤقت للعمل سوف يتم تغييره في الفترة الجاريه بسبب تشابه اسم المسلسل مع عمل جديدة للفنانة إلهام شاهين والذي من المفترض أن يتم استئناف تصويره عقب شهر رمضان.



المسلسل بطولة مي عز الدين، آسر ياسين، دياب، الفنان الكبير أشرف عبد الباقي، وجاري التعاقد مع باقي ابطال العمل، وهو من إخراج تامر محسن.



ويعتبر مسلسل "الحب كله"، هو أول عمل للفنانة مي عز الدين بعد وفاة والدتها بعد صراع مع المرض ، وغابت مي عن جنازه والدتها بسبب انهيارها والحاله النفسية التي مرت بها .

آخر أعمال مي عز الدين

وكانت آخر أعمال مي عز الدين مسلسل"سوق الكانتو"تدور أحداث المسلسل حول سوق الكانتو وحياة أهله وأهمهم طه القماش وعائلته من كبار تجار الأقمشة في السوق، والخلافات بينهم وبين التجار الآخرين، بالإضافة إلى راوية التي تقودها الظروف إلى السوق.

مي عز الدين

ويرصد الموجز ابطال المسلسل

المسلسل بطولة امير كرارة ، مي عز الدين ، فتحي عبد الوهاب ، محمود البزاوي ، ثراء جبيل، مها نصار، عبد العزيز مخيون، ضياء عبد الخالق ، سلوى عثمان ، شريف إدريس ، غفران محمد ، إسلام حافظ.

معلومات عن مي عز الدين

في عام 2001، علمت أن الفنان محمد فؤاد يبحث عن وجه جديد ليشاركه البطولة في فيلمه رحلة حب، فأخذت الزمام في يدها وطلبت من صديق العائلة المخرج منير راضي أن يعرفها على مخرج الفيلم محمد النجار، بعد ذلك اقترح على الفنان محمد فؤاد الذي أُعجب بها وأسند إليها الدور.



أما الظهور الثاني لها فكان في مسلسل أين قلبي، إذ لعبت فيه دور ابنة الفنانة يسرا في المسلسل؛ كانت يسرا قد أعجبت فيها وعرفت منها أنها سبق لها القيام ببطولة فيلم أمام محمد فؤاد، فاتصلت بمجدي أبو عميرة مخرج مسلسل أين قلبي وأخبرته أنها وجدت من ستقوم بدور ابنتها في المسلسل، وفعلا أسند الدور لها رغم وجود أربعين مرشحة. أكدت مي أنها تعلمت الكثير من يسرا من خلال المشاركة معها.

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