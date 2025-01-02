أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 2-1-2025.. البلطي بكام النهاردة؟
أسعار السمك والجمبري اليوم.. شهدت أسعار المأكولات البحرية، بما في ذلك الأسماك والجمبري، ارتفاعًا طفيفًا في صباح تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025.
حيث تراوح سعر السمك البلطي الكبير بين 72 و 76 جنيهًا للكيلو، بينما استقر سعر السمك البلطي الوسط بين 67 و 71 جنيهًا للكيلو. أما بالنسبة للجمبري، فقد سجل الجمبري الجامبو سعرًا يتراوح بين 570 و 670 جنيهًا للكيلو، في حين تراوح سعر الجمبري كبير الحجم بين 480 و 560 جنيهًا للكيلو.
وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 2 يناير 2025.
أسعار السمك البلطي اليوم
يتراوح سعر السمك البلطي الكبير اليوم بين 72 و 76 جنيهًا للكيلو.
استقر سعر السمك البلطي الوسط اليوم بين 67 و 71 جنيهًا للكيلو.
يتراوح سعر السمك البلطي الأسواني اليوم بين 30 و 70 جنيهًا للكيلو.
وصل سعر السمك الفيلية البلطي المجمد اليوم بين 50 و 250 جنيهًا للكيلو.
أسعار السمك اليوم للمستهلك
قشر بياض: يترواح سعره من 160 إلى 260 جنيه/كيلو
بياض أملس 1 (بلدى): يترواح سعره من 100 إلى 150 جنيه/كيلو
بياض أملس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع): يترواح سعره من 40 إلى 90 جنيه/كيلو
قراميط - شيلان: يترواح سعره من 30 إلى 70 جنيه/كيلو
ثعابين: يترواح سعره من 100 إلى 550 جنيه/كيلو
موسى: يترواح سعره من 180 إلى 320 جنيه/كيلو
سبيط - كاليمارى - سابيا: يترواح سعره من 180 إلى 320 جنيه/كيلو
قرش: يترواح سعره من 100 إلى 150 جنيه/كيلو
حدادى: يترواح سعره من 30 إلى 40 جنيه/كيلو
كابوريا: يترواح سعره من 40 إلى 150 جنيه/كيلو
مرجان 1: يترواح سعره من 160 إلى 260 جنيه/كيلو
مرجان 2: يترواح سعره من 100 إلى 140 جنيه/كيلو
بربون 1: يترواح سعره من 180 إلى 300 جنيه/كيلو
بربون 2: يترواح سعره من 110 إلى 170 جنيه/كيلو
دنيس: يترواح سعره من 90 إلى 245 جنيه/كيلو
مازليا - كشر: يترواح سعره من 100 إلى 300 جنيه/كيلو
شعور: يترواح سعره من 100 إلى 300 جنيه/كيلو
وقار: يترواح سعره من 150 إلى 350 جنيه/كيلو
قاروص - لوت: يترواح سعره من 150 إلى 350 جنيه/كيلو
موزة: يترواح سعره من 70 إلى 100 جنيه/كيلو
باغة: يترواح سعره من 25 إلى 35 جنيه/كيلو
سردين: يترواح سعره من 60 إلى 90 جنيه/كيلو
كسكمري: يترواح سعره من 60 إلى 80 جنيه/كيلو
أسعار الجمبري اليوم
سجل سعر الجمبري الجامبو اليوم الخميس 2 يناير 2024، ما بين 570 و 670 جنيهًا للكيلو.
يتراوح سعر الجمبري كبير الحجم بين 480 و 560 جنيهًا للكيلو.
تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم بين 370 و 470 جنيهًا للكيلو.
يتراوح سعر الجمبري صغير الحجم بين 170 و 350 جنيهًا للكيلو.
ثبت سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و 475 جنيهًا للكيلو.
أسعار السمك المجمد اليوم
مرجان مجمد: يترواح سعره من 30 إلى 60 جنيه/كيلو
بربون مجمد: يترواح سعره من 30 إلى 60 جنيه/كيلو
جمبري 2 مجمد: يترواح سعره من 175 إلى 475 جنيه/كيلو
سردين مجمد: يترواح سعره من 50 إلى 80 جنيه/كيلو
ماكريل مجمد: يترواح سعره من 100 إلى 140 جنيه/كيلو
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