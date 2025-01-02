أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 2-1-2025.. البلطي بكام النهاردة؟

أسعار السمك والجمبري اليوم.. شهدت أسعار المأكولات البحرية، بما في ذلك الأسماك والجمبري، ارتفاعًا طفيفًا في صباح تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025.

حيث تراوح سعر السمك البلطي الكبير بين 72 و 76 جنيهًا للكيلو، بينما استقر سعر السمك البلطي الوسط بين 67 و 71 جنيهًا للكيلو. أما بالنسبة للجمبري، فقد سجل الجمبري الجامبو سعرًا يتراوح بين 570 و 670 جنيهًا للكيلو، في حين تراوح سعر الجمبري كبير الحجم بين 480 و 560 جنيهًا للكيلو.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 2 يناير 2025.

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار السمك البلطي اليوم

يتراوح سعر السمك البلطي الكبير اليوم بين 72 و 76 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر السمك البلطي الوسط اليوم بين 67 و 71 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر السمك البلطي الأسواني اليوم بين 30 و 70 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر السمك الفيلية البلطي المجمد اليوم بين 50 و 250 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار السمك اليوم للمستهلك

قشر بياض: يترواح سعره من 160 إلى 260 جنيه/كيلو

بياض أملس 1 (بلدى): يترواح سعره من 100 إلى 150 جنيه/كيلو

بياض أملس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع): يترواح سعره من 40 إلى 90 جنيه/كيلو

قراميط - شيلان: يترواح سعره من 30 إلى 70 جنيه/كيلو

ثعابين: يترواح سعره من 100 إلى 550 جنيه/كيلو

موسى: يترواح سعره من 180 إلى 320 جنيه/كيلو

سبيط - كاليمارى - سابيا: يترواح سعره من 180 إلى 320 جنيه/كيلو

قرش: يترواح سعره من 100 إلى 150 جنيه/كيلو

حدادى: يترواح سعره من 30 إلى 40 جنيه/كيلو

كابوريا: يترواح سعره من 40 إلى 150 جنيه/كيلو

مرجان 1: يترواح سعره من 160 إلى 260 جنيه/كيلو

مرجان 2: يترواح سعره من 100 إلى 140 جنيه/كيلو

بربون 1: يترواح سعره من 180 إلى 300 جنيه/كيلو

بربون 2: يترواح سعره من 110 إلى 170 جنيه/كيلو

دنيس: يترواح سعره من 90 إلى 245 جنيه/كيلو

مازليا - كشر: يترواح سعره من 100 إلى 300 جنيه/كيلو

شعور: يترواح سعره من 100 إلى 300 جنيه/كيلو

وقار: يترواح سعره من 150 إلى 350 جنيه/كيلو

قاروص - لوت: يترواح سعره من 150 إلى 350 جنيه/كيلو

موزة: يترواح سعره من 70 إلى 100 جنيه/كيلو

باغة: يترواح سعره من 25 إلى 35 جنيه/كيلو

سردين: يترواح سعره من 60 إلى 90 جنيه/كيلو

كسكمري: يترواح سعره من 60 إلى 80 جنيه/كيلو

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار الجمبري اليوم

سجل سعر الجمبري الجامبو اليوم الخميس 2 يناير 2024، ما بين 570 و 670 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر الجمبري كبير الحجم بين 480 و 560 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم بين 370 و 470 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر الجمبري صغير الحجم بين 170 و 350 جنيهًا للكيلو.

ثبت سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و 475 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار السمك المجمد اليوم

مرجان مجمد: يترواح سعره من 30 إلى 60 جنيه/كيلو

بربون مجمد: يترواح سعره من 30 إلى 60 جنيه/كيلو

جمبري 2 مجمد: يترواح سعره من 175 إلى 475 جنيه/كيلو

سردين مجمد: يترواح سعره من 50 إلى 80 جنيه/كيلو

ماكريل مجمد: يترواح سعره من 100 إلى 140 جنيه/كيلو

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