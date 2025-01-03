ارتفاع ملحوظ في أسعار الثوم خلال الأسبوع الماضي.. تباين وتغيرات متعددة

أسعار الثوم.. شهدت في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، ما أثار تساؤلات بين المستهلكين حول أسباب هذا الارتفاع المفاجئ وتأثيره على ميزانية الأسر.

ويُعد الثوم من السلع الأساسية في المطابخ المصرية، ويشهد طلبًا مستمرًا طوال العام، مما يجعل أي تغير في أسعاره موضع اهتمام كبير.

أسعار الثوم

وفي السياق ذاته، سجلت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025 تباينات ملحوظة، حيث شهدت بعض الأصناف انخفاضًا في أسعارها بينما ارتفعت أسعار أصناف أخرى، واستقرت باقي الأصناف عند مستوياتها السابقة، يعكس هذا التغير ديناميكية العرض والطلب في السوق المصرية مع بداية العام الجديد.

الطماطم والبطاطس.. انخفاضات ملحوظة

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025 والتي من بينها أسعار الثوم، على النحوالتالي:

الطماطم: سجل سعرها تراجعًا، حيث تراوح الكيلو بين 3 و5 جنيهات، بانخفاض قدره 50 قرشًا.

البطاطس: شهدت انخفاضًا كبيرًا، حيث تراوح سعر الكيلو بين 4.5 و9.5 جنيهات، بفارق 2 جنيه عن السعر السابق.

أسعار الثوم

البصل والكوسة.. استقرار وانخفاض

البصل الأبيض: استقرت أسعاره بين 7 و14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سابقه.

الكوسة: تراوح سعرها بين 10 و17 جنيهًا دون تغير كبير.

الباذنجان والفلفل.. ارتفاعات طفيفة

الباذنجان البلدي: ارتفع سعره إلى ما بين 4 و12 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان الرومي: سجل الكيلو سعرًا بين 4 و8 جنيهات، بارتفاع جنيه واحد.

الفلفل الحار والرومي: شهد استقرارًا نسبيًا مع تسجيل بعض الانخفاضات الطفيفة، حيث تراوح الفلفل الرومي بين 16 و20 جنيهًا.

الخضروات الورقية: استقرار وتراجع بسيط

الملوخية: تراجعت إلى ما بين 6 و9 جنيهات.

الخيار البلدي: استقر بين 9 و13 جنيهًا، بينما انخفض الخيار الصوب إلى ما بين 13 و17 جنيهًا.

الخضروات المميزة.. استقرار مع زيادات طفيفة

أسعار البسلة: ارتفعت أسعارها إلى ما بين 20 و24 جنيهًا، بزيادة 2 جنيه.

أسعار الثوم: شهد ارتفاعًا ملحوظًا ليصل سعر الكيلو بين 65 و95 جنيهًا، إذ يرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من بينها تقلص الكميات المطروحة في الأسواق نتيجة لانخفاض الإنتاج خلال الموسم الحالي، بالإضافة إلى زيادة تكاليف النقل والتخزين، كما لعبت التغيرات المناخية دورًا مؤثرًا في تراجع المحصول، ما أدى إلى خلل في معادلة العرض والطلب.

أسعار الليمون: تباين ملحوظ بين الأنواع

أسعار الليمون البلدي: سجل ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 30-45 جنيهًا.

أسعار الليمون أضاليا: ارتفع سعره إلى ما بين 4 و9 جنيهات.

تعكس هذه التغيرات مرونة سوق العبور وتأثره بعوامل موسمية واقتصادية، وبينما شهدت بعض الأصناف استقرارًا، جاء الانخفاض في أسعار الطماطم والبطاطس كمؤشر إيجابي، في حين أظهرت السلع الورقية والخضروات المميزة تباينات متباينة.

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