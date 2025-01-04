مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات.. يحرص المسلمون على معرفة مواعيد الصلاة اليوم السبت 4 يناير 2024 في جميع أنحاء الجمهورية, حرصًا منهم على أداء الصلوات في موعدها عبر معرفة التوقيت الخاص بكل محافظة على حدة.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات

تستعرض جريدة “الموجز” مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 يناير 2025 في القاهرة والمحافظات, وفقًا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة عبر موقعها الرسمي.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

موعد صلاة الفجر: 5:23 ص

موعد صلاة الشروق: 6:46 ص

موعد صلاة الظهر: 12:04 م

موعد صلاة العصر: 3:31 م

موعد صلاة المغرب: 5:55 م

موعد صلاة العشاء: 7:16 م

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 5:25 ص

موعد صلاة الشروق: 6:48 ص

موعد صلاة الظهر: 12:07 م

موعد صلاة العصر: 3:34 م

موعد صلاة المغرب: 5:59 م

موعد صلاة العشاء: 7:20 م

مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة

موعد صلاة الفجر: 5:24 ص

موعد صلاة الشروق: 6:47 ص

موعد صلاة الظهر: 12:05 م

موعد صلاة العصر: 3:32 م

موعد صلاة المغرب: 5:57 م

موعد صلاة العشاء: 7:18 م

مواقيت الصلاة اليوم في بورسعيد

موعد صلاة الفجر: 5:19 ص

موعد صلاة الشروق: 6:42 ص

موعد صلاة الظهر: 12:02 م

موعد صلاة العصر: 3:29 م

موعد صلاة المغرب: 5:52 م

موعد صلاة العشاء: 7:13 م

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

موعد صلاة الفجر: 5:22 ص

موعد صلاة الشروق: 6:45 ص

موعد صلاة الظهر: 12:04 م

موعد صلاة العصر: 3:30 م

موعد صلاة المغرب: 5:54 م

موعد صلاة العشاء: 7:15 م

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

موعد صلاة الفجر: 5:11 ص

موعد صلاة الشروق: 6:34 ص

موعد صلاة الظهر: 11:55 ص

موعد صلاة العصر: 3:22 م

موعد صلاة المغرب: 5:45 م

موعد صلاة العشاء: 7:06 م

مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

موعد صلاة الفجر: 5:12 ص

موعد صلاة الشروق: 6:35 ص

موعد صلاة الظهر: 11:56 ص

موعد صلاة العصر: 3:23 م

موعد صلاة المغرب: 5:46 م

موعد صلاة العشاء: 7:07 م

مواقيت الصلاة اليوم في المنيا

موعد صلاة الفجر: 5:12 ص

موعد صلاة الشروق: 6:35 ص

موعد صلاة الظهر: 11:56 ص

موعد صلاة العصر: 3:23 م

موعد صلاة المغرب: 5:46 م

موعد صلاة العشاء: 7:07 م

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

موعد صلاة الفجر: 5:04 ص

موعد صلاة الشروق: 6:27 ص

موعد صلاة الظهر: 11:49 ص

موعد صلاة العصر: 3:16 م

موعد صلاة المغرب: 5:39 م

موعد صلاة العشاء: 6:59 م

مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر: 5:15 ص

موعد صلاة الشروق: 6:38 ص

موعد صلاة الظهر: 12:00 م

موعد صلاة العصر: 3:27 م

موعد صلاة المغرب: 5:50 م

موعد صلاة العشاء: 7:11 م

مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق

موعد صلاة الفجر: 5:21 ص

موعد صلاة الشروق: 6:44 ص

موعد صلاة الظهر: 12:03 م

موعد صلاة العصر: 3:30 م

موعد صلاة المغرب: 5:54 م

موعد صلاة العشاء: 7:15 م

مواقيت الصلاة اليوم في دمياط

موعد صلاة الفجر: 5:20 ص

موعد صلاة الشروق: 6:43 ص

موعد صلاة الظهر: 12:02 م

موعد صلاة العصر: 3:29 م

موعد صلاة المغرب: 5:53 م

موعد صلاة العشاء: 7:14 م

مواقيت الصلاة اليوم في الفيوم

موعد صلاة الفجر: 5:16 ص

موعد صلاة الشروق: 6:39 ص

موعد صلاة الظهر: 12:00 م

موعد صلاة العصر: 3:26 م

موعد صلاة المغرب: 5:49 م

موعد صلاة العشاء: 7:10 م

مواقيت الصلاة اليوم في قنا

موعد صلاة الفجر: 5:05 ص

موعد صلاة الشروق: 6:28 ص

موعد صلاة الظهر: 11:50 ص

موعد صلاة العصر: 3:17 م

موعد صلاة المغرب: 5:40 م

موعد صلاة العشاء: 7:01 م

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

موعد صلاة الفجر: 5:22 ص

موعد صلاة الشروق: 6:45 ص

موعد صلاة الظهر: 12:04 م

موعد صلاة العصر: 3:30 م

موعد صلاة المغرب: 5:54 م

موعد صلاة العشاء: 7:15 م

مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر: 5:15 ص

موعد صلاة الشروق: 6:38 ص

موعد صلاة الظهر: 12:00 م

موعد صلاة العصر: 3:27 م

موعد صلاة المغرب: 5:50 م

موعد صلاة العشاء: 7:11 م

مواقيت الصلاة اليوم في الغردقة

موعد صلاة الفجر: 5:14 ص

موعد صلاة الشروق: 6:37 ص

موعد صلاة الظهر: 11:59 ص

موعد صلاة العصر: 3:26 م

موعد صلاة المغرب: 5:49 م

موعد صلاة العشاء: 7:10 م

مواقيت الصلاة اليوم في السويس

موعد صلاة الفجر: 5:20 ص

موعد صلاة الشروق: 6:43 ص

موعد صلاة الظهر: 12:02 م

موعد صلاة العصر: 3:29 م

موعد صلاة المغرب: 5:53 م

موعد صلاة العشاء: 7:14 م

مواقيت الصلاة اليوم في الفيوم

موعد صلاة الفجر: 5:16 ص

موعد صلاة الشروق: 6:39 ص

موعد صلاة الظهر: 12:00 م

موعد صلاة العصر: 3:26 م

موعد صلاة المغرب: 5:49 م

موعد صلاة العشاء: 7:10 م

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