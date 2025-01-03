موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان في نصف نهائي السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة

يترق عشاق كرة القدم، مباراة يوفنتوس ضد ميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي بهذا الموسم 2024-2025، والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة 3 يناير الجاري.

يسعي كلا الفريقين يوفنتوس و ميلان لتحقيق الفوز خلال هذه المباراة التي لا تقبل القسمة علي اثنين للوصول للمباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025.

موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان

مباراة يوفنتوس ضد ميلان، المقررة مساء اليوم الجمعة الموافق 3 يناير الجاري، ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، وعند الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان

تستطيع متابعة مباراة فريق يوفنتوس ضد نظيره فريق أي سي ميلان، ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025، عبر شاشة قناة AD SPORTS 2 HD.

يوفنتوس ضد ميلان

تشكيل يوفنتوس ضد ميلان

يرصد "الموجز" تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد ميلان والذي يضم العناصر التالية:

حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.

خط الدفاع: نيكولو سافونا، فيديريكو جاتي، بيير كالولو.

خط الوسط: ويستون ماكيني، مانويل لوكاتيلي، كيفرين تورام، تيون كوبمينيرز.

خط الهجوم: صامويل مبانجولا، دوسان فلاهوفيتش، فرانسيسكو كونسيساو.

تشكيل ميلان ضد يوفنتوس

من المتوقع أن يشهد تشكيل فريق ميلان أمام يوفنتوس الدفع بالأسماء الآتية:

حراسة المرمي: مايك ماينان

خط الدفاع: إيمرسون رويال - ماتيو جابيا - مالك ثياو - أليكس خيمينيز

خط الوسط: يوسف فوفانا - فيليبو تيراتشيانو - صامويل شوكويزي

خط الهجوم: تيجاني ريندرز - رفاييل لياو - تامي أبراهام

إنتر ميلان يترقب الفائز من ميلان ويوفنتوس

تأهل فريق إنتر ميلان إلي المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإيطالي عقب تغلبه علي فريق أتالانتا بثنائية نظيفة في نصف نهائي البطولة وينتظر مواجهة الفائز من لقاء يوفنتوس وميلان الليلة في المباراة الثانية لنصف نهائي البطولة.

إقرأ أيضا:

محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل لقاء اليوم بدوري الأبطال.. اعرف التفاصيل

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الليلة في دوري أبطال إفريقيا