أسعار البنزين وكافة أنواع الوقود اليوم الجمعة في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة.. شهدت أسعار الوقود اليوم في محطات الوقود في مصر اليوم 3 يناير 2025، تحديثًا جديدًا في أسعار البنزين والسولار، وذلك وفقًا لقرار لجنة التسعير التابعة لوزارة البترول، وهذه التحديثات اليومية تأتي في إطار متابعة متواصلة للأسواق المحلية والعالمية، من أجل تحديد الأسعار وذلك بناءً على المعطيات الاقتصادية الراهنة، وهذا ما يناقشه الموجز في التقرير التالي.

أسعار الغاز الطبيعي والوقود اليوم

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الجمعة

أسعار البنزين اليوم الجمعة

البنزين 80 يسجل 13.75 جنيهًا للتر.

البنزين 92 يسجل 15.25 جنيهًا للتر.

وأيضاً البنزين 95 يسجل 17 جنيهًا للتر.

أسعار السولار اليوم الجمعة

السولار يسجل سعره 13.50 جنيهًا للتر.

أسعار الغاز الطبيعي للسيارات اليوم الجمعة

يسجل سعر غاز السيارات الطبيعي اليوم الجمعة 7 جنيهات للمتر المكعب.

أسعار أنابيب الغاز اليوم الجمعة

يسجل سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي اليوم الجمعة 150 جنيهًا.

ويسجل سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري اليوم الجمعة 200 جنيهًا.

عودة نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

أولا في خطوة هامة للمواطنين، أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية استئناف العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث يتوفر النظام للعملاء سداد تكلفة توصيل الغاز الطبيعي على أقساط مريحة تمتد لمدة 7 سنوات،وذلك دون الحاجة لدفع مقدم أو فوائد، وأيضاً الأقساط الشهرية التي تُضاف إلى فاتورة استهلاك الغاز، مما يسهل ذلك على المواطنين الحصول على الخدمة.

ماهي الأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل؟

إذا كنت تود توصيل الغاز الطبيعي إلى منزلك، يلزم عليك تقديم الأوراق اللازمة المطلوبة التي تتضمن:

-أولا عقد الإيجار أو أوراق الملكية.

-وأيضاً إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.

-وصورة من بطاقة الهوية الشخصية أو جواز السفر.

-وبالإضافة إلى إثبات سداد تكلفة تنفيذ الأعمال.

أهم إجراءات توصيل الغاز الطبيعي لعميل جديد

من أجل توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في المناطق التي تحتوي على خدمة الغاز الطبيعي، حيث يجب على العميل اتباع تلك الخطوات:

-في البداية تقديم طلب على النموذج المعد لذلك.

-وأيضاً إجراء معاينة من قسم خدمة العملاء من أجل تحديد الأعمال المطلوبة.

-والتعاقد مع العميل عقب تقديم أوراق المطلوبة.

-وتنفيذ التركيبات الداخلية عقب سداد المقايسة المطلوبة.

أسعار الوقود اليوم

يعكس تحديث أسعار البنزين والسولار يومياً التقلبات في أسواق الوقود، مما يساهم ذلك في تنظيم الأسعار بما يتناسب مع الوضع الإقتصادي الحالي، حيث أنه في الوقت نفسه، تواصل وزارة البترول تسهيل إجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ما يقوي ذلك إتاحة خدمة الغاز الطبيعي بشكل مريح للمواطنين.

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة

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