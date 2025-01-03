التشكيل الرسمي لقمة يوفنتوس ضد ميلان في نصف نهائي السوبر الإيطالي

تنطلق بعد قليل مباراة فريق يوفنتوس ضد ميلان في المباراة الثانية لنصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، للموسم الجاري 2024-2025، والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة 3 يناير الجاري.

لا بديل أمام كلا الفريقين يوفنتوس و ميلان سوي تحقيق الفوز خلال هذه المباراة التي لا تقبل القسمة علي اثنين للوصول للمباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025.

موعد قمة يوفنتوس ضد ميلان

القمة النارية التي تجمع يوفنتوس ضد ميلان، والمقررة مساء اليوم الجمعة الموافق 3 يناير الجاري، ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، وعند الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد ميلان

تستطيع مشاهدة مباراة فريق يوفنتوس ضد نظيره فريق أي سي ميلان، ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025، عبر شاشة قناة AD SPORTS 2 HD.

يوفنتوس ضد ميلان

تشكيل يوفنتوس ضد ميلان

يرصد "الموجز" تشكيل يوفنتوس ضد ميلان والذي يضم العناصر التالية:

حراسة المرمى: دي جريجوريو

خط الدفاع: سافونا، كالولو، جاتي، ماكيني.

خط الوسط: لوكاتيلي، تورام، كوبمينرز

خط الهجوم: مبانجولا، يلدز، فلاهوفيتش

تشكيل ميلان ضد يوفنتوس

يشهد تشكيل فريق ميلان ضد نظيره فريق يوفنتوس الدفع بالأسماء الآتية:

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: إيمرسون، توموري، ثياو، هيرنانديز

خط الوسط: فوفانا، ريندرز، بن ناصر.

خط الهجوم: موراتا، خيمينيز، بولسيتش.

إنتر ميلان يواجه الفائز من قمة ميلان ضد يوفنتوس

يواجه فريق إنتر ميلان الذي تأهل إلي المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإيطالي عقب تغلبه علي فريق أتالانتا بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس 3 يناير الجاري في نصف نهائي البطولة وضرب موعدا مع الفريق الفائز من مباراة فريق يوفنتوس ضد نظيره فريق أي سي ميلان التي تنطلق بعد قليل في المباراة الثانية لنصف نهائي البطولة.

إقرأ أيضا:

محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل لقاء اليوم بدوري الأبطال.. اعرف التفاصيل

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الليلة في دوري أبطال إفريقيا