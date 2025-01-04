مواعيد القطارات اليوم السبت 4-1-2025 من القاهرة إلى أسوان

مواعيد القطارات اليوم.. يتزايد بحث المواطنين عن مواعيد القطارات اليوم السبت 4 يناير 2025، خاصةً تلك المتجهة بين القاهرة وأسوان في كلا الاتجاهين، بما يشمل جميع أنواع القطارات المتاحة.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، مواعيد القطارات اليوم السبت 4 يناير 2025 من القاهرة إلى أسوان، حيث أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن المواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى أسوان، فى كلا الاتجاهين.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى أسوان

ينطلق قطار رقم 1902 مكيف من القاهرة إلى أسوان الساعة 00.20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 980 مكيف من القاهرة إلى أسوان الساعة 08.00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 2010 مكيف من القاهرة إلى أسوان الساعة 10.00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 982 مكيف من القاهرة إلى أسوان الساعة 12.00 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 2006 مكيف من القاهرة إلى أسوان الساعة 17.15 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 2012 مكيف من القاهرة إلى أسوان الساعة 17.30 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 988 مكيف من القاهرة إلى أسوان الساعة 19.00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 2014 مكيف من القاهرة إلى أسوان الساعة 21.00 مساءً.



ينطلق قطار رقم 976 مكيف من القاهرة إلى أسوان الساعة 21.30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 996 مكيف من القاهرة إلى أسوان الساعة 22.00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 80 (روسي) من القاهرة إلى أسوان الساعة 08.30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1004 (روسي) من القاهرة إلى أسوان الساعة 09.30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 188 (روسي) من القاهرة إلى أسوان الساعة 18.00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1014 (روسي) من القاهرة إلى أسوان الساعة 18.50 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1012 (روسي) من القاهرة إلى أسوان الساعة 20.20 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات المتجهة من أسوان إلى القاهرة

ينطلق قطار رقم 3025 مكيف ثالثة من أسوان إلى القاهرة الساعة 04.10 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 2011 مكيف من أسوان إلى القاهرة الساعة 05.15 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 981 مكيف من أسوان إلى القاهرة الساعة 05.30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 983 مكيف من أسوان إلى القاهرة الساعة 07.30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 2013 مكيف من أسوان إلى القاهرة الساعة 14.30 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 2007 مكيف من أسوان إلى القاهرة الساعة 15.15 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 2015 مكيف من أسوان إلى القاهرة الساعة 16.00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1903 مكيف من أسوان إلى القاهرة الساعة 17.00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 997 مكيف من أسوان إلى القاهرة الساعة 20.45 مساءً.

ينطلق قطار رقم 989 مكيف من أسوان إلى القاهرة الساعة 23.00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 81 (روسي) من أسوان إلى القاهرة الساعة 04.30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1013 (روسي) من أسوان إلى القاهرة الساعة 13.50 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 1015 (روسي) من أسوان إلى القاهرة الساعة 17.30 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 187 (روسي) من أسوان إلى القاهرة الساعة 18.30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1011 (روسي) من أسوان إلى القاهرة الساعة 23.20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 833 (روسي) من أسوان إلى القاهرة الساعة 00.10 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1010 (روسي) من أسوان إلى القاهرة الساعة 00.05 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى الأقصر

ينطلق قطار رقم 986 مكيف من القاهرة إلى الأقصر الساعة 13.00 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 974 (روسي) من القاهرة إلى الأقصر الساعة 05.30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 160 (روسي) من القاهرة إلى الأقصر الساعة 12.15 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 987 مكيف من الأقصر إلى القاهرة الساعة 04.50 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 977 مكيف من الأقصر إلى القاهرة الساعة 19.25 مساءً.

ينطلق قطار رقم 975 (روسي) من الأقصر إلى القاهرة الساعة 08.00 صباحًا.

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى سوهاج

ينطلق قطار رقم 970 مكيف من بورسعيد إلى سوهاج الساعة 14.00 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 990 مكيف من القاهرة إلى سوهاج الساعة 16.00 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 890 مكيف من القاهرة إلى سوهاج الساعة 23.30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1006 (روسي) من القاهرة إلى سوهاج الساعة 06.00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 991 مكيف من سوهاج إلى القاهرة الساعة 06.30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 891 مكيف من سوهاج إلى القاهرة الساعة 11.00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1007 (روسي) من سوهاج إلى القاهرة الساعة 19.35 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

حجز تذاكر القطارات 2025

كيف يمكن حجز تذاكر القطارات بسعر مناسب؟ وهل يمكن استخدام فوري لإتمام الحجز؟ هذه أسئلة شائعة يبحث الكثيرون عن إجابات لها، و أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة عدة وسائل ميسّرة لحجز التذاكر، ومنها:

الحجز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ سكك حديد مصر.

استخدام تطبيق سكك حديد مصر المتوفر على الهواتف المحمولة.

الاعتماد على ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في مختلف المواقع.

الحجز عبر شركات التحصيل الإلكتروني مثل: فوري، أمان، ماجيك باي، ضامن، خدماتي، طلقة، أو باي، وكاش كول.

أسعار تذاكر القطارات من القاهرة إلى أسوان

تختلف أسعار التذاكر حسب نوع القطار الذي يختاره المسافر، سواء كان قطار التهوية، أو المكيفة (درجة أولى وثانية وثالثة)، أو التالجو، أو قطار النوم. ويفضل الكثيرون قطارات الـ VIP لما توفره من راحة ورفاهية، وفيما يلي أسعار تذاكر القطارات من القاهرة إلى أسوان:

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر قطار تالجو القاهرة - أسوان 2025

الدرجة الأولى: 700 جنيه.

الدرجة الثانية: 550 جنيه.

أسعار تذاكر قطارات الصعيد 2025

قطار التالجو - الدرجة الأولى

من القاهرة إلى المنيا أو أسيوط: 350 جنيه.

من القاهرة إلى سوهاج: 500 جنيه.

من القاهرة إلى قنا: 550 جنيه.

من القاهرة إلى الأقصر: 600 جنيه.

قطار التالجو - الدرجة الثانية

من القاهرة إلى المنيا أو أسيوط: 250 جنيه.

من القاهرة إلى سوهاج: 300 جنيه.

من القاهرة إلى قنا: 350 جنيه.

من القاهرة إلى الأقصر: 400 جنيه.

اقرأ أيضا:

جدول مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 1-1-2025 من القاهرة للمحافظات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 31-12-2024 من القاهرة للأسكندرية