أسعار عمرة رمضان 2025.. التفاصيل الكاملة وأهم المواعيد

مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025، تصدرت أسعار عمرة شهر رمضان محركات البحث، حيث أعلنت شركات السياحة عن برامجها وأسعارها المختلفة التي تتنوع بين رحلات مدتها 10 أيام ورحلات تستمر حتى 23 يومًا تشمل الشهر الكريم بالكامل.

وتختلف أسعار عمرة شهر رمضان، بناءً على مستوى الإقامة وعدد الأفراد في الغرفة، بالإضافة إلى قرب أو بعد الفنادق عن الحرم المكي والمسجد النبوي، ويكشف الموجز فيما يلي أسعار عمرة شهر رمضان 2025.

مواعيد عمرة رمضان 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، يبدأ شهر رمضان لعام 2025 يوم السبت الموافق 1 مارس، ما يجعل موسم عمرة رمضان يبدأ من الأسبوع الأول من الشهر، وقد أعلنت بعض الشركات السياحية عن تفاصيل برامج العمرة، حيث تنطلق عمرة أول رمضان من يوم 6 إلى 15 رمضان، في حين تبدأ عمرة العشر الأواخر من يوم 11 وتنتهي يوم 20 رمضان.

تفاصيل أسعار عمرة رمضان 2025

تتفاوت أسعار عمرة رمضان 2025 حسب مستوى الفنادق وعدد الأفراد في الغرفة الواحدة، وفيما يلي تفاصيل الأسعار التي أعلنتها شركات السياحة:

برج الصفوة، مكة، ساحة الحرم (5 نجوم): الغرفة الرباعية بسعر 101 ألف جنيه.

برج الماسة جراند، مكة، ساحة الحرم (4 نجوم): الغرفة الرباعية بسعر 59 ألف جنيه.

عمرة رمضان

برج رامادا الفائزين، مكة، شارع أجياد: الغرفة الرباعية بسعر 58 ألف جنيه.

برج آفاق السد، مكة، شارع بئر بلية متفرع من أجياد: الغرفة الخماسية بسعر 52 ألف جنيه.

برج كدي تاور، مكة، منطقة كدي: الغرفة الخماسية بسعر 48 ألف جنيه.



العوامل المؤثرة على الأسعار

تُحدد أسعار العمرة بناءً على عدة عوامل رئيسية تشمل:

مستوى الفندق (5 نجوم أو 4 نجوم).

عدد الأفراد في الغرفة (رباعية أو خماسية).

قرب الفندق من الحرم المكي أو النبوي.

الأوراق المطلوبة للتقديم على عمرة رمضان 2025

لتسهيل إجراءات السفر، أوضحت شركات السياحة الأوراق المطلوبة للحصول على تأشيرة عمرة رمضان 2025، وهي:

1. جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

2. صورتان شخصيتان حديثتان بخلفية بيضاء.

3. شهادة تطعيمات معتمدة.

كيفية الحجز والاستعداد للعمرة

على الراغبين في أداء عمرة رمضان التواصل مع شركات السياحة المعتمدة والاطلاع على البرامج المتاحة، مع التأكد من تجهيز الأوراق المطلوبة وتحديد البرنامج الذي يناسبهم من حيث المدة والمستوى الفندقي.

تُعد عمرة رمضان من أهم الشعائر التي يحرص المسلمون على أدائها، لما لها من أجر عظيم ومكانة خاصة خلال الشهر الكريم.

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