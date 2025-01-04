موعد أذان العشاء اليوم السبت في كافة أنحاء الجمهورية

موعد أذان العشاء.. تشغل بال جميع المسلمين، إذ تعتبر من الصلوات المفروضة، وتعد أيضاً من الأوقات الهامة التي يسعى لمعرفتها المسلم من أجل أداء عبادته خلالها، وصلاة المغرب تكون في وقت غروب الشمس، وهي تكون أولى الصلوات الليلية، وتليها صلاة العشاء والتي ممتدة إلى أوقات متأخرة من الليل.

ولذلك ولان صلاة العشاء هي الصلاة القادمة سوف نعرض لكم في السطور التالية من "الموجز" موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 4 -1-2025.

موعد أذان العشاء اليوم السبت

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة في القاهرة اليوم السبت

- موعد صلاة الفجر 5:18 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:58 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 47: 2مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:06 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:28 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم السبت في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر: 5:25 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 12:03 مساءً.

- موعد صلاة العصر: 2:49 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:08 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:32 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم السبت في طنطا

- موعد صلاة الفجر: 5:21 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:58 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:45 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:05 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:29 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم السبت في المنصورة

- موعد صلاة الفجر: 5:19 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:57 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:43 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:03 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:27 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم السبت في الشرقية

- موعد صلاة الفجر: 5:18 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:56 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:44 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:03 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:27 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم السبت في أسيوط

- موعد صلاة الفجر: 5:15 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:58 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:52 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:12 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:33 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم السبت في أسيوط

- موعد صلاة الفجر: 5:15 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:58 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:52 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:12 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:33 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم السبت في بني سويف

- موعد صلاة الفجر: 5:18 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:58 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:49 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:08 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:31 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم السبت في المنيا

- موعد صلاة الفجر: 5:17 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:59 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:52 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:12 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:33 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم السبت في سوهاج

- موعد صلاة الفجر: 5:12 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:56 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:51 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:12 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:32 مساءً.

ثواب صلاة العشاء وأهميتها الكبيرة

تجعل صلاة العشاء المسلم في حفظ الله تعالى، فعن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا تُخفروا الله في عهده، فمن قتله طلبه الله حتى يكُبه في النار على وجهه". (رواه البخاري ومسلم).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يُصلون". (رواه البخاري ومسلم).

مواقيت الصلاة اليوم السبت

اقرأ أيضاً:

موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لجميع محافظات الجمهورية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 يناير 2025 في القاهرة والمحافظات.. صلاتك نجاتك