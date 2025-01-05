إحالة 12 مُعلمًا للتحقيق خلال جولة لمتابعة سير امتحانات النقل بالفيوم

تابع الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، امتحانات النقل، حيث تم رصد سير الامتحانات في المدارس الابتدائية والإعدادية والتأكد من الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات الخاصة بالعملية الامتحانية، وفيما يلي سيعرض لكم الموجز التفاصيل الكاملة .

ضرورة توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب

قام وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بمتابعة سير الامتحانات في مدارس النقل بمراحل الابتدائية والإعدادية، من خلال زيارة اللجان الامتحانية في عدد من المدارس التابعة لمختلف الإدارات التعليمية. تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الدورية التي تهدف إلى ضمان الانضباط والشفافية في سير العملية الامتحانية.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب داخل الفصول، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالنظافة والتهوية الجيدة. كما أكد على الالتزام التام بكافة إجراءات المراقبة والرقابة على الطلاب أثناء أداء الامتحانات، بالإضافة إلى التأكيد على تطبيق إجراءات مكافحة الغش بكل أشكاله لضمان نزاهة وشفافية الامتحانات.

قامت لجان متابعة المديرية برصد سير الامتحانات في مختلف المدارس، مع زيارة مفاجئة للجان الامتحانية للتأكد من انضباط العملية الامتحانية، وقد تم متابعة التزام المعلمين والمراقبين بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وتم إعداد تقرير عن متابعة اليوم السبت الموافق 4 يناير 2025 عن سير الامتحانات.

إعداد مذكرة في موجه التربية الفنية

تم إعداد مذكرة في موجه عام التربية الفنية للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية لعدم الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة للأعمال الامتحانية في المرحلة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية (عدم إعداد ثلاث نماذج مختلفة ومتكافئة لامتحان التربية الفنية للمرحلة الإعدادية، وإعداد نموذج واحد فقط للأسئلة).

غياب 10 معلمين بدون عذر

ففي لجنة مدرسة عادل برعي الإعدادية (طبهار الإعدادية سابقًا) - إدارة ابشواي التعليمية، تبين غياب 10 معلمين بدون عذر وتم إحالتهم الى الشئون القانونية لأعمال شانها بالإدارة.

وجود أعمال حفر بجانب اللجنة

وفى لجنة مدرسة سعد روبي الإعدادية بإدارة طامية التعليمية: بشأن شكوى رئيس اللجنة بوجود أعمال حفر بجانب اللجنة مما تؤثر على سير الامتحانات، تم التواصل من قبل السيد وكيل إدارة طامية التعليمية، مع رئيس مجلس مركز ومدينة طامية وتم ايقاف الحفر لحين الانتهاء من الامتحانات.

وجود المعلمين في اماكن غير اماكنها

وفي لجنة مدرسة الشهيد أحمد زيدان الابتدائية بإدارة ابشواي التعليمية، تم إستبعاد وكيلة المدرسة والقائم بأعمال رئيس اللجنة وإحالة السيد مدير المدرسة إلى الشئون القانونية بإدارة أبشواي التعليمية لوجوده داخل اللجنة رغم وجود موانع (نجله بالصف الخامس الابتدائي) وإحالة الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة الى الشئون القانونية بالادارة لوجودها داخل اللجنة رغم وجود موانع وكذلك اصطحاب أبنائها باللجنة.

سبب استبعاد رئيس لجنة

وفى لجنة مدرسة حافظ عبد العزيز الإعدادية بإدارة اطسا التعليمية، تم استبعاد رئيس اللجنة لعدم تواجده باللجنة دون عذر رسمي، وإحالة المراقب الأول إلى التحقيق بالشئون القانونية بالإدارة - وذلك للسماح بوجود معلم داخل اللجنة ولديه موانع، دون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وإحالة معلم لغة انجليزية بالمدرسة الى الشئون القانونية بالادارة لوجوده داخل اللجنة رغم وجود موانع (نجله بالصف الثاني الإعدادي).

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