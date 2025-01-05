جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الأول 2025.. شوف هتخلص امتى

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الأول 2025.. من أكثر ما يبحث عنه طلاب الصف الثاني الإعدادي وأولياء امورهم، وذلك مع اقتراب انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الاول، لذلك يبحثون باستمرار حول موعد وجدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الأول 2025، لمعرفة موعد البدء بالتحديد وموعد امتحان المواد التي تم دراستها وبالإضافة إلى موعد انتهاء الامتحانات.

وفيما يلي سيعرض لكم الموجز جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الأول 2025.

موعد امتحانات الصف الثانى الإعدادي 2025 الترم الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الإعدادية، حيث تبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي من السبت 11 يناير 2025 حتى الأربعاء 15 يناير 2025، بينما امتحانات الصف الثاني الإعدادي فستبدأ من السبت 11 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 16 يناير 2025، كما ستبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي من السبت 18 يناير 2025 وتنتهي الخميس 23 يناير 2025.

امتحانات الصف الثاني الإعدادي للصف الثاني الإعدادي بالبحيرة

أعلن المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 للصف الثاني الإعدادي العام، والتي جاءت كالتالي :

امتحانات الصف الثاني الإعدادي للصف الثاني الإعدادي بدمياط

- السبت 11 يناير 2025: مادة اللغة العربية

- الأحد 12 يناير 2025: مادة الدراسات الاجتماعية

- الاثنين 13 يناير 2025: مادة الهندسة

- الثلاثاء 14 يناير 2025: مادة اللغة الإنجليزية

- الأربعاء 15 يناير 2025: مادة العلوم

- الخميس 16 يناير 2025: الجبر

امتحانات الصف الثاني الإعدادي للصف الثاني الإعدادي بأسيوط

- السبت 11 يناير 2025: مادة اللغة العربية

- الأحد 12 يناير 2025: مادة لغة إنجليزية

- الاثنين 13 يناير 2025: مادة جبر

- الثلاثاء 14 يناير 2025: مادة دراسات

- الأربعاء 15 يناير 2025: مادة العلوم

- الخميس 16 يناير: مادة الهندسة

إجازة نصف العام الدراسي 2025

تبدأ إجازة نصف العام 2025 في المدارس اعتبارًا من 25 يناير 2025، حيث تتوقف الدراسة لمدة أسبوعين. وبعد انتهاء الإجازة، سيبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025.

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