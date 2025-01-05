حادث الإسماعيلية.. إصابة 21 عاملا في حادث تصادم سيارتين

حادث الإسماعيلية .. وقع حادث سيارة ملاكي مع اخري نصف نقل، على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي أمام محطة وقود فنارة دائرة مركز فايد بالإسماعيلية، أسفر عن إصابة 21 شخصا، بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

الموجز تنقل لكم تفاصيل الحادث.

بلاغ بـ حادث الإسماعيلية

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الإسماعيلية، قد تلقت إخطارا من إدارة تأمين الطرق، مفاده ورود بلاغ يؤكد وقوع حادث الإسماعيلية، حيث تصادمت سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل، كانت تقل 21 عاما، بالقرب من قرية فنارة دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

حادث الإسماعيلية

انتقال سيارات الإسعاف لمقر حادث الإسماعيلية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لمقر حادث الإسماعيلية، مدعومة بسيارات الإسعاف لإسعاف المصابين، وأوناش المرور لإزالة آثار الحادث، برئاسة الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية، والدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية.

إصابة 21 عامل في حادث الإسماعيلية

وأصيب 21 عاملا خلال الحادث بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

كما تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

حادث المنوفية

أسفر حادث المنوفية الذي انقلب فيه ميكروباص على طريق شبين الكوم – طملاي في محافظة المنوفية، عن إصابة 14 شخصًا، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حادث المنوفية

اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد بوقوع حادث على طريق شبين الكوم - طملاى بمحافظة المنوفية، ونتج عنه إصابة 14 شخصا بإصابات بالغة، بسبب انقلاب سيارة ميكروباص، وتم نقلهم إلى المستشفى.

المعاينة الأولية في حادث المنوفية

وانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة برفقة سيارات الإسعاف، إذ تبين من المعاينة الأولية إصابة 14 شخصًا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا: خنـ.قها حتى المـ.وت.. تطورات جديدة في قضية قاتـ.ـل جارته المسنة ببولاق الدكرور520

جريـ.مة الدارك ويب.. مرحلة حاسمة في مصير حياة قاتـ.لي طفل شبرا الخيمة