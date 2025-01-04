بدء التقديم لـ معاهد معاوني الأمن 2025.. كيفية التسجيل والشروط

منذ صباح اليوم السبت 4 يناير، انطلقت عملية التقديم لـ معاهد معاوني الأمن وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، ويهدف هذا الإعلان إلى استقبال دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بالمعهد، شرط اجتياز الاختبارات المطلوبة، وتستمر فترة التقديم لمدة أسبوعين، ما يجعل العديد من المتقدمين مهتمين بمعرفة الخطوات والشروط التي يجب استيفاؤها للالتحاق بـ معاهد معاوني الأمن لعام 2025، والتي سيستعرضها الموجز بالتفصيل في هذا التقرير.

شروط التقديم الأساسية

الجنسية: أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين دون طريق التجنس وألا يحمل أي من والديه جنسية أخرى.

السمعة: أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

السجل الجنائي: ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

الفصل الوظيفي: ألا يكون قد سبق فصله من أي جهة حكومية أو معهد مشابه، ما لم يمضِ على ذلك 4 سنوات.

اللياقة الصحية والنفسية: أن يستوفي الشروط الصحية والنفسية المطلوبة، ويجتاز اختبارات السمات واللياقة البدنية.

شروط السن والمستوى التعليمي

ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا ولا يزيد على 23 عامًا عند فتح باب التقديم.

أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

شروط الطول والوزن

بالنسبة للذكور: ألا يقل الطول عن 168 سم.

بالنسبة للإناث: ألا يقل الطول عن 158 سم.

ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج.

معاهد معاوني الأمن

مميزات الالتحاق بمعهد معاوني الأمن

تتحمل الدولة كافة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة خلال فترة الدراسة.

يحصل الطالب على مكافأة شهرية أثناء فترة الدراسة.

يتمتع المقبولون بخدمات صحية وفقًا لنظام التأمين الصحي خلال الدراسة، وبنظام علاجي خاص عقب التخرج.

يُمنح الخريجون من معاهد معاوني الأمن شهادة دبلوم شرطي فني تعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية.

يُعفى المقبولون في معاهد معاوني الأمن من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

أماكن اختبارات القبول

للذكور:

معهد طرة (للمتقدمين من محافظات القاهرة، الشرقية، القليوبية، والدقهلية، وغيرها).

معهد البحيرة بمدخل وادي النطرون (للمتقدمين من محافظات البحيرة، المنوفية، الإسكندرية، وغيرها).

معهد 6 أكتوبر بطريق الواحات (للمتقدمين من محافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، والمنيا).

معهد سوهاج بحي الكوثر (للمتقدمين من محافظات الصعيد).

للإناث: تتم الاختبارات في معهد طرة لجميع المحافظات.

للمصريين بالخارج: تُجرى الاختبارات في معهد البحيرة.

التقديم الإلكتروني

تتيح وزارة الداخلية إمكانية التقديم عبر الموقع الرسمي الخاص بها، يمكن للمتقدمين البحث عن رابط التقديم عبر محرك البحث “جوجل” أو الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي.

موعد انتهاء التقديم

يستمر التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2025، لمدة أسبوعين، بدءًا من 4 يناير وحتى 17 يناير الجاري.

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