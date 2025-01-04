برشلونة يكتسح بارباسترو برباعية ويحجز بطاقة التأهل لدور الـ16 في كأس الملك

اكتسح فريق برشلونة، نظيره بارباسترو، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب إستاديو ميونيسيبا، في إطار منافسات الدور الـ32 من مسابقة كأس الملك الإسباني موسم 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وسجل برشلونة، هدف التقدم عن طريق إريك جارسيا في الدقيقة 21 من صناعة أراوخو، في حين أحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لصالح البرسا في الدقيقة 31 من صناعة توري.

وفي الدقيقة 47، سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف ثالث من صناعة بابلو توري، بينما اختتم بابلو توريـ أهداف برشلونة، بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 56 مستغلاً هفوة من حارس بارباسترو، ليخرج فريق البرسا من ملعب بارباسترو ببطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

برشلونة

وشهدت المباراة مشاركة الحارس البولندي فويتشك تشيزني، لأول مرة رفقة برشلونة، منذ انضمامه إلى الفريق في الصيف الماضي، كما شهد التشكيل عودة المدافع الأوروجوياني رونالد أرواخو بعد غياب طويل للإصابة.

تشكيل برشلونة ضد بارباسترو في كأس الملك الإسباني

قاد بيدري تشكيل برشلونة ضد بارباسترو في كأس الملك الإسباني

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي- رونالد أراوخو- إينيجو مارتينيز- مارتن.

خط الوسط: فرانكي دي يونج- توريه- إريك جارسيا.

خط الهجوم: لوبيز- روبرت ليفاندوفسكي- بيدري.

وجلس على مقاعد البدلاء: أندير أشترالاجا – إنياكي بينيا – أليخاندرو بالدي – مارك كاسادو – باو كوبارسي – سيرجي دومينيجيز – أنسو فاتي – توني فيرنانديز – جافي.

ويعد البارسا هو البطل التاريخي لـ كأس الملك، برصيد 31 لقبًا، متفوقًا على أتلتيك بيلباو (الثاني بـ24 لقبًا)، وريال مدريد (الثالث بـ20 لقبًا).

موقف برشلونة في الدوري الإسباني

يمر برشلونة بواحدة من أسوأ فتراته في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تلقيه هزيمة على يد مضيفه أتلتيكو مدريد، في قمة الجولة الـ18 من البطولة والتي أقيمت على ملعب مونتجويك الأولمبي.

وتراجع برشلونة إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة وترك الصدارة لريال مدريد الذي يملك 43 نقطة، ويأتي في الوصافة أتلتيكو مدريد، بـ 41 نقطة.

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