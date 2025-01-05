ما حكم خروج المرأة لصلاة الجماعة؟ دار الإفتاء توضح

ما حكم خروج المرأة لصلاة الجماعة، سؤال ورد لدار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، وقد أوضحت الدار ما أفتى به عند علماء الحنفية.

حكم خروج المرأة لصلاة الجماعة، ويستعرض الموجز في السطور التالية ما جاء في رد دار الإفتاء على لسان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق.

دار الإفتاء

شوقي علام يوضح حكم خروج المرأة لصلاة الجماعة

ما حكم خروج المرأة لصلاة الجماعة، وقال مفتي الجمهورية الشابق إن مذهب متقدِّمي الحنفيَّة هو كراهة خروج المرأة للمسجد، إلا أن المحققين من علماء المذهب الحنفي -وهو ما عليه الفتوى- يقولون بجواز خروج المرأة للمسجد؛ اتفاقًا لمذهب الجمهور وتغيُّرًا للفتوى بتغيُّر العرف الحاكم لفهم النص، وهو المُراعَى شرعًا، وتماشيًا مع ما ورد في نصوص السُّنَّة ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في "الصحيحين": «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ».

ما حكم خروج المرأة لصلاة الجماعة، وتابع الدكتور شوقي علام: وجاء وفي رواية أخرى: «إذَا اسْتَأْذَنَتْ أحَدَكُم امرأتُه إلَى المَسْجِدِ فلا يَمْنَعْها»، كما أنَّ الحال قد تغيَّرَ وأصبحت النساء تشارك وتزاحم الرجال في الدخول والخروج، وهذا من جملة الخروج، بل قد يتحتَّم خروج المرأة للمسجد لغرضٍ صحيحٍ؛ كمعرفة أحكام دينها التي لا تتيسر لها إلا فيه.

شوقي علام: ما جاء في كتب الحنفية كان في أزمنة اقتضت أعرافها ذلك

وأضاف علام في فتواه فإن ما سُطِر في كتب السادة الحنفية من منع النساء من الخروج لجماعة المسجد إنما كان في أزمنة اقتضت أعرافُها وعاداتُها ذلك، وهو لا يعني بحال من الأحوال منعَها من دخول المسجد إذا خرجت فعلًا، وأن تُوصَد أمامهن المساجد.

وتابع: ومع تغير الأعراف والعادات فالذي تقتضيه قواعد المذهب الحنفي وينبغي اعتمادُه في هذا الزمان هو العودة بالحكم إلى الأصل الذي كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إباحة خروج النساء للمساجد مطلقًا، خاصةً في بلاد غير المسلمين؛ حيث يجددن فيها إيمانهن ويلتقين فيها بأخواتهن، ويتعلمن فيها أمور دينهن.

اقرأ أيضًا:

هل يجوز للمرأة أن تخرج من منزلها بدون إذن زوجها ؟.. الافتاء تجيبحكم التفكير فى أمور الدنيا أثناء الصلاة.. دار الافتاء المصرية تجيب



