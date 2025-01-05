وزير التعليم: نعمل على حل العجز في الاداريين وتوفير عمال الأمن

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل خلال الفترة القادمة على حل العجز فى الاداريين وتوفير عمال الأمن والنظافة داخل المدارس، وفيما يلي سيعرض لكم الموجز التفاصيل .

الالتزام بالتعليمات قبل دخول الامتحانات

وأكد الوزير حرص الوزارة على ضمان الانضباط من أجل الحفاظ على مصلحة الطلاب وتحقيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تعليم الطلاب بشكل منضبط، لأن الامتحانات تعتبر محكًا رئيسيًا وأساسيًا لتعليم أبنائنا الانضباط، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة هو قائد الانضباط داخل لجان الامتحان، ولابد أن يعمل من خلال اللوائح والآليات التى وضعتها الوزارة.

المعلمين هم أساس بنية المجتمع

كما أشار محمد عبداللطيف إلى أن معلمى مصر متميزون وكفاءتهم يشهد بها العالم ويستحقون التقدير لجهودهم من أجل مستقبل أبنائنا الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة تساند وتدعم من يعمل بكفاءة وتميز.

القضاء على الكثافة الطلابية

وأكد وزير التربية والتعليم، على نجاح الوزارة فى مواجهة تحدي مشكلة الكثافة الطلابية، والعجز في أعداد المعلمين، ورجوع الطلاب إلى المدارس وارتفاع نسب الحضور إلى أكثر من ٨٥% هذا العام.

جاء ذلك، خلال اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم السبت الموافق 4 يناير الجاري، وذلك استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها يوم 18 يناير الجاري.

موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية العامة لامتحانات نصف العام الدراسي، وذلك يوم السبت الموافق 2025/1/18 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى للفصل الدراسى الأول بالقاهرة.

جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى الفصل الدراسى الأول ( نصف العام ) للعام الدراسى 2024 / 2025.

السبت 18 / 1 / 2025 اللغة الأجنبية - الهندسة.

الإثنين 20 / 1 / 2025 اللغة العربية والخط والإملاء - والتربية الدينية - تخصص العشرين دقيقة الأخيرة للإملاء.

الثلاثاء 2 / 1 / 2025 الجبر والإحصاء - التربية الفنية.

الأربعاء 22 / 1 / 2025 – العلوم - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الخميس 23 / 1 / 2025 الدراسات الاجتماعية.

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