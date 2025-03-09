التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي

يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة قوية أمام أرسنال ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء مرتقب يقام على ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الأحد 9 مارس 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويدخل مانشستر يونايتد اللقاء بحثًا عن تحقيق انتصار مهم يحسن وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة، ويسعى للعودة إلى طريق الانتصارات بعد نتائجه المتذبذبة في الجولات الأخيرة.

في المقابل، يخوض أرسنال المباراة بهدف تعزيز موقعه في وصافة الترتيب، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 54 نقطة، متطلعًا لتقليص الفارق مع ليفربول المتصدر.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل المواجهة مباشرة عبر شبكة قنوات أون سبورتس، وتحديدًا عبر قناة ON Sports 1.

مانشستر يونايتد وأرسنال

التشكيل المتوقع لـ مانشستر يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: ليني يورو – هاري ماجواير – ماتياس دي ليخت – ديوجو دالوت.

خط الوسط: مانويل أوجارتي – برونو فيرنانديز – نصير مزراوي.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – جوشوا زيركزي – راسموس هويلوند.

التشكيل المتوقع لـ أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد – توماس بارتي – ديكلان رايس.

خط الهجوم: إيثان نوانيري – ميكيل ميرينو – لياندرو تروسارد.

ويترقب عشاق الكرة الإنجليزية هذه المواجهة النارية، التي من المتوقع أن تحمل الكثير من الندية والإثارة، خاصة في ظل رغبة كل فريق في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز طموحاته في الموسم الجاري.

حقق أرسنال الفوز في المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث انتصر على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0 على ملعب الإمارات.

وساهم هذا الانتصار في تعزيز موقع الجانرز بالمقدمة آنذاك، بينما زاد من معاناة الشياطين الحمر في جدول الترتيب، ومع مواجهة اليوم، يسعى مانشستر يونايتد للثأر من تلك الهزيمة واستعادة توازنه، في حين يطمح أرسنال إلى تأكيد تفوقه والاستمرار في ملاحقة الصدارة.

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