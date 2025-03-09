يحي عطية الله جاهز طبيًا ومشاركته في مباراة القمة قرار فني

مباراة القمة.. يستعد النادي الأهلي تحت القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر لمواجهة نادي الزمالك في مباراة القمة 130 التي تجمع الفريقين علي ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولي من مجموعة التتويج بالمرحلة الثانية من الدوري المصري.

يحي عطية الله

موقف يحي عطية الله من مباراة القمة أمام الزمالك

علم موقع الموجز أن المغربي يحي عطية الله تعافي تمامًا من الإصابة وأصبح جاهزًا للمشاركة مع الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك، بينما يفضل كولر عدم الدفع باللاعب لعدم جاهزيته الفنية.

يحي عطية الله بقناع في مران الأهلي

وظهر اللاعب المغربي في تدريبات الأهلي الجماعية استعدادًا لـ مباراة القمة، مرتديًا قناع، بعد الغياب عن مباريات و تدريب الفريق منذ شهر يناير الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الوجه.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة 130،والتي تجمع بين النادي الأهلي ونادي الزمالك علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولي من المرحلة الثانية في الدوري المصري بمجموعة الصراع علي اللقب في تمام التاسعة ونصف مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة.

مباراة الأهلي والزمالك

جدول ترتيب الدور الأول من الدوري المصري

ضمن النادي الأهلي مقعده في مجموعة المنافسة علي اللقب بعد احتلاله وصافة الجدول بـ 39 نقطة،بجانب كل من المصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود الذين نجحو في احتلال المراكز الـ 9 الأولي في ترتيب الدوري والذي جاء كالتالي:

1- بيراميدز 42 نقطة

2- الأهلي 39 نقطة

3- الزمالك 32 نقطة

4- المصري البورسعيدي 30 نقطة

5- البنك الأهلي 29 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7- فاركو 23 نقطة

8- حرس الحدود 22 نقطة

9- طلائع الجيش 21 نقطة

10- زد اف سي 20 نقطة

11- بتروجيت 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- الجونة 17 نقطة

14- غزل المحلة 17 نقطة

15- سموحة 17 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

اقرأ أيضًا:

مرموش: جوارديولا يمنحني الثقة.. ولم أستوعب تسجيل هاتريك بهذه السرعة في البريميرليج

بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يسقط أمام نوتينجهام فورست بهدف قاتل في الدوري الإنجليزي