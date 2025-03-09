ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على رايو فاليكانو

اشتعلت المنافسة في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بعد فوز ريال مدريد على رايو فاليكانو، مساء اليوم الأحد.

والتقى فريق ريال مدريد مع منافسه رايو فاليكانو، مساء اليوم على أرض الأخير، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

وفاز ريال مدريد على رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف، في هذه المواجهة المثيرة، ليقترب الملكي من صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

أهداف مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

قص النجم الفرنسي كيليان مبابي، شريط الأهداف في هذا اللقاء، بعدما سجل الهدف الأول لصالح ريال مدريد في الدقيقة الـ 30.

وضاعف اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نتيجة الملكي، بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 34، بينما جاء هدف رايو فاليكانو الوحيد في اللقاء، عن طريق لاعبه بيدرو دياز في الدقيقة الـ 45+2 من عمر اللقاء.

وحسب هذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 57، متواجدًا بهم في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند النقطة 27.

أهداف مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد اليوم، والذي يستعرضه لكم موقع الموجز، كالآتي:

1- برشلونة 57 نقطة، 26 مباراة.

2- ريال مدريد 57 نقطة، 27 مباراة.

3- أتلتيكو مدريد 56 نقطة، 27 مباراة.

4- أتلتيك بيلباو 48 نقطة، 26 مباراة.

5- فياريال 44 نقطة، 26 مباراة.

6- ريال بتيس 38 نقطة، 26 مباراة.

7- رايو فاليكانو 36 نقطة، 27 مباراة.

8- سلتا فيجو 36 نقطة، 27 مباراة.

9- مايوركا 36 نقطة، 26 مباراة.

10- ريال سوسيداد 34 نقطة، 26 مباراة.

11- خيتافي 33 نقطة، 27 مباراة.

12- أوساسونا 33 نقطة، 26 مباراة.

13- إشبيلية 33 نقطة، 26 مباراة.

14- جيرونا 32 نقطة، 26 مباراة.

15- إسبانيول 27 نقطة، 25 مباراة.

16- فالنسيا 27 نقطة، 27 مباراة.

17- ليجانيس 27 نقطة، 27 مباراة.

18- ألافيس 26 نقطة، 27 مباراة.

19- لاس بالماس 24 نقطة، 26 مباراة.

20- بلد الوليد 16 نقطة، 27 مباراة.

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