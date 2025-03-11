السجن المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة حيازة مخـ.ـدر الميثامفيتامين في القليوبية

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على عامل بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وذلك في نطاق دائرة قسم شرطة ثان العبور بمحافظة القليوبية.

وجاء الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، ماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

ويكشف الموجز تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة للمتهم

تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة للمتهم

ترجع أحداث القضية إلى يوم 7 أكتوبر 2024، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم إبراهيم. م. ا. ا، البالغ من العمر 40 عامًا، ويعمل عاملًا، ويقيم في منطقة أشمنت، مركز ناصر، محافظة بني سويف.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، فقد تم ضبط المتهم بحوزته جوهر مخدر الميثامفيتامين، وهو أحد مشتقات فينيثيل أمين، وذلك بقصد التعاطي خارج النطاق القانوني، وعلى إثر ذلك، تمت إحالته إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 4714 لسنة 2024 جنايات قسم ثان العبور، والمقيدة برقم 3674 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.

الإجراءات القانونية وإصدار الحكم

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث ثبت من خلال التحريات وتقارير الأدلة الجنائية أن المادة المضبوطة بحوزة المتهم هي الميثامفيتامين، وهو من المواد المخدرة المدرجة في جدول المخدرات المحظورة قانونًا.

وبناءً على ذلك، قررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك وفقًا لنصوص قانون مكافحة المخدرات المصري، الذي يجرم حيازة المواد المخدرة بغرض التعاطي دون تصريح قانوني.

الميثامفيتامين وتأثيره القانوني والصحي

يعد الميثامفيتامين من المواد المخدرة شديدة الخطورة، حيث يؤدي تعاطيه إلى إدمان سريع وتأثيرات سلبية على الجهاز العصبي، ويصنف هذا النوع من المخدرات ضمن المواد المحظورة قانونيًا في مصر، ويعاقب القانون كل من يتم ضبطه بحيازتها دون تصريح رسمي بأحكام تصل إلى السجن المشدد أو المؤبد وفقًا لظروف كل قضية.

تشديد العقوبات على حيازة المواد المخدرة

تأتي هذه الأحكام في إطار جهود الدولة لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، حيث تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط المتهمين المتورطين في الاتجار أو التعاطي غير المشروع، وكما تحرص الدولة على تطبيق العقوبات الرادعة لضمان الحد من انتشار المخدرات وتأثيرها السلبي على المجتمع.

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