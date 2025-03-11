موعد اجازة العيد الصغير 2025.. والعطلات الرسمية المتبقية

موعد اجازة العيد الصغير 2025.. يبحث ألاف المواطنين من أصحاب الوظائف الحكومية أو في القطاع الخاص، وأيضاً عن موعد عيد الفطر المبارك 2025 وعدد أيام الإجازة الرسمية التي سوف يتم تطبيقها.

موعد اجازة العيد الصغير 2025

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي من موعد إجازة العيد الصغير.

موعد اجازة العيد الصغير 2025

وقد جرى تحديد موعد اجازة العيد الصغير 2025 قبل استطلاع هلال شهر شوال المبارك، ومن المرتقب أن يكون أول أيام العيد يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025، وذلك بناءً على ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

موعد اجازة العيد الصغير 2025 فلكيا

وشدد معهد البحوث الفلكية على أن هلال شهر شوال المبارك سوف يولد عقب حدوث الاقتران مباشرة يوم السبت الموافق 29 رمضان 1446 هـ، الموافق 29 مارس 2025، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي، وتشير الحسابات الفلكية أيضاً إلى أن يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 هو أول أيام العيد الصغير المبارك 2025، حتى يكون شهر رمضان المبارك هذا العام 29 يومًا فقط.

ويعتبر موعد اجازة العيد الصغير 2025 من أهم المناسبات الرسمية التي تمنح فيها الحكومة بها عطلة رسمية للموظفين في كافة القطاعات، ومن المتوقع أيضاً أن تكون الإجازة لمدة 3 أيام رسمية، حيث تبدأ من يوم الأحد 30 مارس حتى يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025.

موعد الإجازات الرسمية القادمة 2025

الإثنين 31 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك.

الإثنين 21 إبريل: إجازة الإحتفال بيوم شم النسيم.

الجمعة 25 إبريل: إجازة عيد تحرير سيناء.

الخميس 1 مايو: إجازة عيد العمال.

الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات.

السبت 7 يونيو: إجازة عيد الأضحى.

الجمعة 27 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية.

الإثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الأربعاء 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو.

السبت 6 سبتمبر: إجازة المولد النبوي.

الإثنين 6 أكتوبر: حرب أكتوبر 1973.

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