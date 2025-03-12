أردوغان: تركيا تسعى لترسيخ السلام وتعزيز دورها في المنطقة

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا تعتبر مصدر استقرار في منطقتها، وتسعى لتوسيع هذا الدور بجعلها أحد المراكز الرئيسية لدبلوماسية السلام.

تركيا ودبلوماسية السلام

وأشار أردوغان، خلال كلمة ألقاها، إلى أن بلاده لا تكتفي برفع راية الخير، بل تسعى أيضًا إلى نشر أجواء السلام والأمان والطمأنينة، خاصة في المناطق التي تعاني من الظلم.

أردوغان يحذر المتآمرين

كما حذررجب طيب أردوغان، من المحاولات المستمرة لزرع الفتنة داخل تركيا عبر تأجيج النزعات العرقية والطائفية، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات تتخذ أشكالًا مختلفة مع مرور الوقت.

مخططات تهدد تركيا

وشدد الرئيس التركي أردوغان، على أن هناك مخططات خبيثة تستهدف روابط الأخوة بين أبناء الشعب التركي، مستغلين ذرائع تتعلق بأعمال إرهـ ـابية ترتكبها فلول النظام السوري السابق.

اتفاق اندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة في سوريا

وفي سياق ذاته، مازال الاتفاق الذي وقعته الرئاسة السورية والذي يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، يحظي باهتمام إعلامي كبير، حيث تم توقيع الاتفاق الذي ينص على اندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة في سوريا بين رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وأكد بيان الرئاسة السورية أنه وفقًا للاتفاق الذي ينص على اندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة في سوريا، فسيتم دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، ووفقًا للاتفاق يتعين أن تعمل لجان تنفيذية على تطبيقه بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

سوريا

وينصّ اتفاق اندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة في سوريا الذي نشرته الرئاسة السورية على قناتها في "التلجرام" على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، ولمعرفة باقي التفاصيل عن الاتفاق يمكنك متابعة الموجز، من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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