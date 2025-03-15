موعد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة الأخيرة.. وملخص الحلقة 14

حقق مسلسل قلبي ومفتاحه نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، حيث تصدرت حلقاته التريند على محرك البحث "جوجل"، وسط إشادة واسعة من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بالأحداث المشوقة والأداء المميز لأبطاله.

موعد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة الأخيرة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية، موعد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة الأخيرة، من المقرر عرض الحلقة15 والأخيرة من مسلسل قلبي ومفتاحه اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة ON.

مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 14

شهدت الحلقة 14 من مسلسل قلبي ومفتاحه تطورات مثيرة، كان أبرزها هرب "ميار" مي عز الدين مع "محمد عزت" آسر ياسين، بعد أن اكتشف "أسعد" دياب علاقتهما، كما قررت شقيقة "أسعد" ترك المنزل من أجل السفر للخارج بجانب تسليم وظيفتها لميار.

كما جاء رد "أسعد" قاسيًا، حيث وضع جثتين داخل سيارة "محمد عزت" ثم أبلغ الشرطة عنه، في محاولة للانتقام منه.

كما قام "دياب" بوضع كاميرا مراقبة في غرفة الفندق التي التقى فيها "محمد عزت" و "ميار"، ليشاهد بعينيه ما كان يشتبه به، حيث وجدهما معا، وهذا جعله ينهار تمامًا.



كما اكتشفت عايدة رياض أن محمود عزب هو من يحبها حقًا، وليس أشرف عبد الباقي، لتتبدل مشاعرها تجاهه.

وكان أحمد خالد صالح يحاول الضغط على شقيقة "أسعد"من خلال تهديدها بإخبار شقيقها عن تدريبات الرقص التي تخضع لها، إذا لم توافق على الزواج منه، بينما تصالحت ميار مع محمد عزت بعد أن شرحت له سبب إخفاء كونه محللا شرعيا لزوجها أسعد، كاشفةً عن حبها الحقيقي له، ليقوم بردها إلى عصمته.

كما حاول أشرف عبد الباقي تبرير موقفه لزوجته، موضحًا لها سبب إخفاء زواجهما عن أبنائه، بينما واجهت ميار صدمة كبرى عندما أخبرتها شروق بأنها متزوجة من أسعد منذ ثلاث سنوات، مما يعني أنه كان يخدعها طوال الوقت.

مشاهدة مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 14



لم يتوقف أسعد عن محاولاته للانتقام، فبعد أن زرع المخدرات في سيارة محمد عزت وأوقعه في قبضة الشرطة، رفض أيضًا طلب أحمد خالد صالح بالزواج من شقيقته، وهذا دفع الأخير إلى التمرد والضغط على شقيقته للزواج منه سرًا.

وقام أحمد خالد صالح باستدراج محمد عزت لمنزله، حيث وضع له مخدرات في مشروبه، واستأجر فتاة ليل، ثم صور كل شيء خلسةً بهدف ابتزازه لاحقًا بفيديو فاضح، وعلى الجانب الآخر، نفذ أسعد تهديده بإطلاق النار على بيجو، أحد رجاله السابقين، وأمر بالانتقام من محمد عزت بعد أن تجرأ على الوقوف في وجهه، كما تزوج أشرف عبد الباقي من عايدة رياض،

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه مكون من 15 حلقة، ويُعرض عبر قنوات المتحدة ومنصة Watch It، وهو بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، ميس حمدان، سماء إبراهيم، وسارة عبد الرحمن، وهو من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.

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