أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 14.. ميار تهرب بأبنها من أسعد والشرطة تقتحم منزل عزت

تصاعدت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة مي عز الدين وآسر ياسين، والعمل مكون من 15 حلقة تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث بدأت صراعات دياب ضمن أحداث العمل.

في إطار ذلك يرصد الموجز أحداث الحلقة الرابعة عشرة وكافة التفاصيل حول مسلسل قلبي ومفتاحه.



مسلسل قلبي ومفتاحه

تصاعد الأحداث في الحلقة 14 من مسلسل قلبي ومفتاحه



بعد أن اكتشف أسعد (دياب) حقيقة زواج ميار (مي عز الدين) من محمد عزت (آسر ياسين)، قرر الانتقام بأسلوب ذكي، توجه إلى منزل آسر ياسين وطلب منه الحديث في أمر مهم، ثم أخذه إلى بيت طليقته ميار ليواجههما ببعض.

خلال اللقاء، دعاهم لتناول وجبة سمك، لكنه استغل الفرصة ليبلغ ميار بأنه سيأخذ ابنهما ليعيش معه.

عندما لاحظت ميار أن حرارة ابنها مرتفعة، طلبت من أسعد أن تأخذه إلى والدة زوجها السابق، كان آسر ياسين ينتظرها تحت المنزل، مما أتاح لها فرصة الهروب مع ابنها.

اصطحبها آسر إلى منزل ساحلي بمساعدة صديقه، وطلب من الأخير إحضار والدته إلى نفس المكان، عند وصولها، أخبرها آسر بأنه تزوج فجأة، ثم تركها ليتوجه إلى أسعد محذرًا إياه من الاقتراب من ميار.

مسلسل قلبي ومفتاحه

مشاهدة مسلسل قلبي ومفتاحة الحلقة 14

في تطور آخر، قررت شقيقة أسعد السفر مع والدتها دون إخباره، بينما كان إسماعيل، حبيبها السابق والعامل لدى أسعد، أراد الانتقام من أسعد، فأرسل له صورًا تثبت أن شقيقته كانت ترقص من وراء ظهره، كما كشف له عن مكان اختباء ميار وابنها.

في مشهد الختام، دبر أسعد مكيدة جديدة ضد آسر ياسين، حيث داهمت الشرطة منزله لتفتيشه، مما زاد من تعقيد الأحداث وأشعل مزيدًا من التوتر في المسلسل.

مسلسل قلبي ومفتاحه

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

عرض مسلسل قلبي ومفتاحه خلال النصف الأول من شهر رمضان 2025 عبر عدة قنوات ومنصات رقمية، وجاءت المواعيد كالتالي: قناة ON حيث يكون العرض الأول في الساعة 11:00 مساءً والإعادة: الساعة 8:00 صباحًا.

كما تعرض حلقات مسلسل قلبي ومفتاحه على قناة ON Drama، والعرض الأول في الساعة 9:00 مساءً والإعادة في الساعة 6:00 صباحًا.

كما يتوفر المسلسل عبر منصة Watch It الرقمية بالتزامن مع العرض التلفزيوني.

قائمة أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه وتفاصيل الشخصيات

يضم مسلسل قلبي ومفتاحه نخبة من النجوم، أبرزهم: آسر ياسين (محمد)، مي عز الدين (ميار)، دياب (أسعد)، أشرف عبد الباقي (شناوي)، أحمد خالد صالح (إسماعيل)، سما إبراهيم (ثريا)، حازم سمير، عايدة رياض (مهجة)، تقى حسام، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، أسامة أبو العطا، محمد ميزو، المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub (سعدي-جوهر).

أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه

تدور أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه في إطار رومانسي اجتماعي حول ميار (مي عز الدين)، التي تواجه أزمة بعد طلاقها ثلاث مرات من زوجها أسعد (دياب)، ما يجعل عودتها إليه مستحيلة إلا بعد زواجها من رجل آخر.

تتصاعد الأحداث عندما تلتقي بـمحمد (آسر ياسين)، وهو سائق أوبر، حيث تنشأ بينهما علاقة معقدة تتداخل مع ظروفها الشخصية والمجتمعية.

المسلسل يقدم قصة مشوقة مليئة بالمفاجآت والصراعات العاطفية والاجتماعية، ومن المتوقع أن يحظى بمتابعة واسعة خلال الموسم الرمضاني.

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