التحقيقات تكشف تفاصيل واقعة تحرش بأجنبية داخل محل تجاري بقصر النيل

أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة تحرش تعرضت لها سيدة أجنبية داخل محل تجاري بمنطقة قصر النيل، وذلك بعد تلقي بلاغ رسمي من الضحية يفيد بتعرضها للاعتداء أثناء التقاط صورة داخل المحل.

ويكشف الموجز في السطور التالية تفاصيل واقعة تحرش تعرضت لها أجنبية داخل محل تجاري

تفاصيل الواقعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات البلاغ الذي تلقاه قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، حيث أفادت المبلغة، وهي سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وتقيم في محافظة الجيزة، بأنها أثناء تواجدها داخل أحد المحال التجارية بدائرة القسم، طلب منها أحد العاملين بالمحل التقاط صورة معها، وخلال ذلك تعرضت للتحرش الجسدي.

القبض على المتهم واعترافه

انتقلت قوة من رجال الأمن إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم ضبط المتهم، وهو بائع مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، أقر بأنه قام بملامسة السيدة أثناء التقاط الصورة، مؤكدًا أن ذلك حدث دون قصد.

الإجراءات القانونية المتخذة

اتخذت الجهات الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إحالة المتهم إلى جهات التحقيق التي قررت سرعة إجراء تحريات المباحث لكشف ملابسات الحادث بشكل تفصيلي.

عقوبات التحرش وفق القانون المصري

يُذكر أن القانون المصري يُعاقب على جرائم التحرش بعقوبات مشددة، حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على معاقبة مرتكب جريمة التحرش اللفظي أو الجسدي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية، مع تشديد العقوبة في حال تكرار الجريمة أو ارتكابها في أماكن عامة.

تأتي هذه الحادثة لتؤكد على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي واقعة تحرش، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حماية الضحايا وردع مرتكبي مثل هذه الجرائم.

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