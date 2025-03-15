أحداث الحلقة الأخير من مسلسل 80 باكو... بوسي تسد ديون كاوفير لولا

شهدت الحلقة الاخيرة من مسلسل 80 باكو بطولة هدى المفتي أحداث مليئة بالفرحة وتفاصيل مشوقة، حيث قامت بوسي بتسديد ديون كاوفير لولا بعد الحجز عليه.

ويستعرض لكم موقع الموجز تفاصيل أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل 80 باكو.



ملخص الحلقة الاخيرة من مسلسل 80 باكو

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل 80 باكو، قررت بوسي بيع مجوهراتها وتوفير المبلغ اللازم لسداد ديون كوافير لولا، مما أدى إلى استعادة لولا لصالون التجميل الخاص بها بعد الحجز، وكما قامت لولا بتسجيل الصالون باسم بوسي، وذلك اعطى لبوسي وشقيقتها مكان للعيش والعمل بعيدًا عن استغلال عمهما.

واعتراف عاصم بحبه للولا، وتم الزواج في حفل بسيط بحضور الأصدقاء والأقارب، وكما قرارات عبير تتخلص من زوجها حيث رفعت عليه قضية خلع ضد زوجها بسبب سوء معاملته، وحصلتة بعدها على الاستقلال.

موعد عرض مسلسل 80 باكو



ويعرض مسلسل 80 باكو بطولة هدى المفتي، اليوم على قناة MBC مصر الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 12 منتصف الليل، وكما يعرض على منصة شاهد.



قنوات عرض مسلسل 80 باكو

ويعرض مسلسل 80 باكو من بطولة هدى المفتي، خلال شهر رمضان 2025 على عدد قنوات حيث يعرض على قناة MBC مصر، وقناة MBC دراما، قناة MBC مصر 2، بالإضافة إلى عرضه على منصة شاهد خلال شهر رمضان 2025. ​​

قائمة أبطال مسلسل 80 باكو

ومسلسل 80 باكو، من بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد، محمد لطفي، انتصار، ومحمود يسري، عارفة عبد الرسول، دنيا سامي، والمسلسل من تأليف غادة عبد العال، ومن إخراج كوثر يونس، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.



قصة مسلسل 80 باكو

ومسلسل 80 باكو، تدور أحداثه في إيطار الكوميديا، حيث تجتمع بطلات العمل داخل بيئة واحدة، لينطلقن في مغامرة لا تخلو من المفارقات الكوميدية، وتمر بوسي بضائقة مالية ويتوجب عليها توفير مبلغ 80 ألف جنيه لإتمام زواجها، حينها تقرر صاحبة الصالون مساعدتها لتعمل مصففة خاصة تزور العميلات في منازلهن، حيث تنفتح على عالم آخر لم تشهده من قبل، بينما يحاول خطيبها مساعدتها على إكمال المبلغ المطلوب.

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