أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة الأخيرة.."الحب والعدالة ينتصر" براءة عزت وعودته لميار

تصاعدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة مي عز الدين وآسر ياسين، والعمل مكون من 15 حلقة تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وانتهى العمل بنهاية سعيدة حيث تصدر المشهد الأخير مواقع التواصل الاجتماعي وحقق العمل طوال فترة عرضه نجاح كبير.

في إطار ذلك يرصد الموجز أحداث الحلقة الأخيرة وكافة التفاصيل حول مسلسل قلبي ومفتاحه.

مسلسل قلبي ومفتاحه

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل قلبي ومفتاحه

تتصاعد الأحداث في الحلقة الأخيرة من مسلسل قلبي ومفتاحه، حيث يجد "محمد عزت" (آسر ياسين) نفسه في مأزق قانوني بعد القبض عليه بسبب ارتباطه بـ"ميار" (مي عز الدين)، وذلك نتيجة لمكيدة دبرها "أسعد" (دياب).

في الوقت نفسه، يتم القبض على أسعد بتهمة القتل، مما يزيد الغموض والتوتر.

أثناء التحقيقات، يتم العثور على الجثة في منزل أسعد، وهو ما يثير تساؤلات حول تورطه في الجريمة.

المفاجأة الكبرى تكشف عندما يكتشف "أشرف عبد الباقي" الحقيقة بعد حديثه مع "عم نصر"، الذي قدم معلومات حاسمة غيّرت مجرى القضية.



مسلسل قلبي ومفتاحه

الحلقة الأخيرة من مسلسل قلبي ومفتاحه

في محاولة يائسة لإنقاذ نفسه، يلجأ أسعد إلى تهديد ميار بطريقة غير مباشرة، مستخدمًا تسجيل فيديو يجمعهما في أحد الفنادق. لكن هذا التهديد لم يكن كافيًا لإنقاذه من المصير المحتوم.

مع تقدم التحقيقات، يتمكن محمد عزت من إثبات براءته، ليخرج من السجن ويعود إلى ميار، حيث تنتهي القصة بنهاية سعيدة تجمعهما من جديد، تاركة للجمهور إحساسًا بالرضا والبهجة بعد رحلة مليئة بالإثارة والتشويق.



مسلسل قلبي ومفتاحه

موعد إعادة عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل قلبي ومفتاحه

عرض مسلسل قلبي ومفتاحه في النصف الأول من شهر رمضان 2025 عبر عدة قنوات ومنصات رقمية، وجاءت المواعيد كالتالي: قناة ON حيث يكون العرض الأول في الساعة 11:00 مساءً والإعادة: الساعة 8:00 صباحًا.

كما عرضت حلقات مسلسل قلبي ومفتاحه على قناة ON Drama، والعرض الأول في الساعة 9:00 مساءً والإعادة في الساعة 6:00 صباحًا.

كما يتوفر المسلسل عبر منصة Watch It الرقمية بالتزامن مع العرض التلفزيوني.

قائمة أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه وتفاصيل الشخصيات

يضم مسلسل قلبي ومفتاحه نخبة من النجوم، أبرزهم: آسر ياسين (محمد)، مي عز الدين (ميار)، دياب (أسعد)، أشرف عبد الباقي (شناوي)، أحمد خالد صالح (إسماعيل)، سما إبراهيم (ثريا)، حازم سمير، عايدة رياض (مهجة)، تقى حسام، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، أسامة أبو العطا، محمد ميزو، المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub (سعدي-جوهر).

أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه

تدور أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه في إطار رومانسي اجتماعي حول ميار (مي عز الدين)، التي تواجه أزمة بعد طلاقها ثلاث مرات من زوجها أسعد (دياب)، ما يجعل عودتها إليه مستحيلة إلا بعد زواجها من رجل آخر.

تتصاعد الأحداث عندما تلتقي بـمحمد (آسر ياسين)، وهو سائق أوبر، حيث تنشأ بينهما علاقة معقدة تتداخل مع ظروفها الشخصية والمجتمعية.

المسلسل يقدم قصة مشوقة مليئة بالمفاجآت والصراعات العاطفية والاجتماعية، ومن المتوقع أن يحظى بمتابعة واسعة خلال الموسم الرمضاني.

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