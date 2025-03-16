ساعات الصوم اليوم السابع عشر من رمضان.. هنصوم كام ساعة

ساعات الصوم اليوم السابع عشر من رمضان، تختلف عدد ساعات الصيام من محافظة لآخرى وكذلك يوميًا بفارق بسيط، وذلك وفقًا لما أوضحته الإمساكية التي أعدتها الهيئة العامة للمساحة.

ساعات الصوم اليوم السابع عشر من رمضان، ويستعرض الموجز في التقرير التالي عدد ساعات الصوم اليوم السابع عشر من رمضان 1446 - 2025.

ساعات الصوم اليوم السابع عشر من رمضان، وإليك قائمة بتفاصيل الإمساك والفطور وعدد ساعات الصيام لليوم السابع عشر من رمضان الموافق الإثنين، وبحسب الإمساكية فإن تفاصيل اليوم كالتالي:

رمضان

- وقت الإمساك: 3:29 صباحًا.

- وقت أذان الفجر: 4:45 صباحًا.

- وقت صلاة الشروق:6:02 صباحًا.

- وقت صلاة الظهر: 12:03 ظهرًا.

- وقت صلاة العصر: 3:36 مساءً.

- وقت أذان العشاء: 7:22 مساءً.

- وقت أذان المغرب: 6:05 مساءً.

- مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 49 دقيقة.

17 رمضان ومكانته في الإسلام

ويعتبر يوم 17 رمضان من الأيام التي لها مكانة كبيرة عند المسلمين، ويوم عظيم في تاريخ الإسلام والمسلمين وذلك لكونه يوافق ذكرى نصر غزوة بدر الكبرى، وهي أول معركة في الإسلام، والتي انتصر فيها المسلمون نصرًا عظيمًا.

أدعية مباركة للدعاء بها في 17 رمضان

- "اللهُم فرحة تزيل الهُموم وتبكي العيون وتمحي ما مضى من غموم الحياة، اللهُم إلهمني إبتسامة لا تغيب، وصبراً لا ينفذ وروحاً بِك متعلقه وحمداً لك لا ينقطِع، نستودعك يا الله أدعية فاضت بها القلوب فأستجب لنا يا كريم يا علام الغيوب."

- "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني."

- "استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه."

- "اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني."

أدعية الرزق والتيسير

- "اللهم ارزقني رزقًا طيبًا مباركًا فيه، عاجلًا غير آجل."

- "اللهم افتح لي أبواب رزقك، وبارك لي فيما أعطيتني، واغنني بفضلك عمن سواك."

- "يا رب، سهل لي أمري، وبارك لي في وقتي، وارزقني من حيث لا أحتسب."

أدعية للذرية والصلاح

- "اللهم احفظ لي جنيني، واجعله سليمًا معافى، وأتمم حمله على خير."

- "رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء."

- "اللهم اجعل أولادي من عبادك الصالحين، المهتدين، البارين، الحافظين لكتابك."

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