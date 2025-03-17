تغيرات مستمرة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين في بورصة الدواجن.. تحظى أسعار بورصة الدواجن باهتمام واسع من قبل ربات البيوت والمستهلكين، وخاصة مع التغيرات المستمرة في السوق، ويتابع المواطنون يوميًا أسعار الدواجن البيضاء والبلدي، وذلك بالإضافة إلى أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدي، من أجل تحديد أفضل وقت للشراء، وهذا ما يرصده لكم موقع الموجز فيما يلي.

أسعار كافة أنواع الطيور والبيض اليوم الإثنين

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تتراوح أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين ما بين 92 و93 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

يسجل سعر الكتكوت الأبيض شركات "عمر يوم": اليوم الإثنين أقل سعر نحو 44 جنيهًا، وأعلى سعر 50 جنيهًا.

ويبلغ سعر الكتكوت الأبيض قطعان "عمر يوم": اليوم الإثنين أقل سعر نحو 31 جنيهًا، وأعلى سعر 31.5 جنيه.

ويصل سعر الكتكوت الساسو "عمر يوم": اليوم الإثنين أقل سعر إلى 13 جنيهًا، وأعلى سعر 14 جنيهًا.

ويسجل سعر الكتكوت الساسو البيور "عمر يوم": اليوم الإثنين أقل سعر نحو 13 جنيهًا، وأعلى سعر 14 جنيهًا.

ويبلغ سعر الكتكوت البلدي حر "عمر يوم": أقل سعر اليوم الإثنين نحو 6.5 جنيه، وأعلى سعر 7 جنيهات.

ويصل سعر الكتكوت البلدي مشعر "عمر يوم": اليوم الإثنين أقل سعر إلى 7.25 جنيه، وأعلى سعر 7.75 جنيه.

ويسجل سعر الكتكوت الهجين "عمر يوم": اليوم الإثنين أقل سعر نحو 8 جنيهات، وأعلى سعر 9 جنيهات.

ويبلغ سعر الكتكوت الجيل الثاني "عمر يوم": اليوم الإثنين أقل سعر نحو 10 جنيهات، وأعلى سعر 11 جنيهًا.

ويصل سعر الكتكوت الروزي بيور "عمر يوم": اليوم الإثنين أقل سعر إلى 15 جنيهًا، وأعلى سعر 16 جنيهًا.

ويسجل سعر الكتكوت الجميزة "عمر يوم": اليوم الإثنين أقل سعر نحو 12.75 جنيه، وأعلى سعر 13.25 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم

تتراوح أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين ما بين 92 و93 جنيهًا.

وتتراوح أيضاً أسعار الدواجن الساسو اليوم الإثنين ما بين 104 و105 جنيهات.

وتتراوح أسعار الدواجن البلدي اليوم الإثنين ما بين 124 و125 جنيهًا.

وتتراوح أسعار الدواجن أمهات اليوم الإثنين ما بين 68 و69 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

يسجل سعر البط البلدى اليوم الإثنين نحو 140 جنيه.

ويبلغ سعر البط المسكوفى اليوم الإثنين نحو 115 جنيه.

ويصل سعر البط المولار اليوم الإثنين إلى 100 جنيه.

ويسجل سعر البط الفرنساوى اليوم الإثنين نحو 95 جنيه.

ويبلغ سعر البط البغال اليوم الإثنين نحو 100 جنيه.

أسعار البيض اليوم

بالنسبة لأسعار البيض الأحمر، بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الإثنين ما بين 150 و152 جنيهًا.

ووصل أيضاً سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الإثنين ما بين 152 و153 جنيهًا.

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الإثنين ما بين 119 و120 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء والبلدي والساسو اليوم الإثنين

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