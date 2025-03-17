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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد

جدول ترتيب الدوري
جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة

اشتعلت المنافسة في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بعد فوز برشلونة المثير، على أتلتيكو مدريد في الجولة 28 من الليجا بهذا الموسم 2024-2025.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، في تحقيق الفوز على غريمه أتلتيكو مدريد، في المباراة النارية التي جمعت بينهما مساء اليوم بالدوري الإسباني.

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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والهدافين بعد نهاية الجولة 29

وانتهت ريمونتادا برشلونة وأتلتيكو مدريد، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليقتنص البرسا ثلاث نقاط غالية في مشواره بالدوري الإسباني (الليجا).

ونستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 28، التي اختتمت بفوز برشلونة، والذي يأتي على هذا النحو..

ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 28

 1. برشلونة، 60 نقطة.

 2. ريال مدريد، 60 نقطة.

 3. أتلتيكو مدريد، 56 نقطة. 

4. أتلتيك بلباو، 52 نقطة. 

5. فياريال، 44 نقطة. 

6. ريال بيتيس، 44 نقطة. 

7. مايوركا، 40 نقطة. 

8. سيلتا فيجو، 39 نقطة. 

9. رايو فاليكانو، 37 نقطة. 

10. إشبيلية، 36 نقطة. 

11. خيتافي، 36 نقطة. 

12. ريال سوسيداد، 35 نقطة. 

13. جيرونا، 34 نقطة. 

14. أوساسونا، 33 نقطة. 

15. إسبانيول، 28 نقطة. 

16. فالنسيا، 28 نقطة. 

17. ألافيس، 27 نقطة. 

18. ليجانيس، 27 نقطة. 

19. لاس بالماس، 25 نقطة. 

20. بلد الوليد، 16 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2024-2025

في حين، أن جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني جاء كالآتي:

 1- روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، 22 هدفًا. 

2- كيليان مبابي، ريال مدريد، 20 هدفًا. 

3- أنتي بوديمير، أوساسونا، 14 هدفًا.

 4- رافينها، برشلونة، 13 هدفًا. 

5- أويهان سانسيت، أتلتيك بلباو، 13 هدفًا. 

6- آيوزي بيريز، فياريال، 11 هدفًا. 

7- لوكيباكيو، إشبيلية، 11 هدفًا. 

8- كيكي جارسيا، ألافيس، 11 هدفًا. 

9- جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 11 هدفًا. 

10- فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، 10 أهداف.

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