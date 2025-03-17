بعد مشادة كلامية.. عامل نظافة ينهي حياة صيدلي في العمرانية

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة مقـ ـتل صيدلي على يد عامل نظافة داخل صيدلية بمنطقة العمرانية، حيث أقدم المتهم على طعنه بمقص.

حادث صيدلية العمرانية

وأمرت النيابة بحبس عامل نظافة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف الأجهزة الأمنية بإعداد التحريات اللازمة حول الحادث.

عامل نظافة يقـ ـتل صيدلي

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، تفاصيل قـ ـتل عامل النظافة صيدلي في العمرانية فما هي القصة؟

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تمكنت من القبض على المتهم بعد ارتكابه الجريمة، إثر مشادة كلامية نشبت بينه وبين الصيدلي داخل محل عمل الأخير، تطورت إلى مشاجرة انتهت بتوجيه المتهم طعنة قـ ـاتلة للمجني عليه قبل أن يلوذ بالفرار.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بمقـ ـتل الصيدلي بشارع الكنيسة على يد عامل نظافة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمعاينة موقع الحادث وكشف ملابساته.

وكشفت التحريات أن المشادة اندلعت بين الطرفين بسبب قيام الصيدلي بطرد المتهم من العمل بالصيدلية، مما دفع الأخير إلى الاعتداء عليه بمقص، مسببًا له إصابة قـ ـاتلة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل نظافة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

صيدلي - أرشيفية

وفي واقعة أخري، تعرف طفل الوايلي على حارس العقار المتهم بهتم عرضه، مؤكدا أمام النيابة العامة أنه هتك عرضه ولمس أجزاءا حساسة في جسده، فضلا عن فعله الفحشاء معه في جراج العقار.

وكشف طفل الوايلي عن استدراج حارس العقار المتهم بهتك عرضه له إلى الجراج، حيث أقنعه أنه سيريه الكلب الذي اقتناه حديثا، فضلا عن إغراؤه بقطع الحلوى، وعندما دخل مع الطفل، خلع عنه ملابسه وفعل معه فعل قوم لوط.

اعترافات حارس عقار الوايلي

واعترف حارس العقار في وقت سابق بهتك عرض طفل الوايلي داخل جراج باعترافات تفصيلية أمام نيابة الوايلي.

طفل الوايلي

وأكد حارس العقار المتهم، بأنه هتك عرض الطفل تحت تأثير تعاطيه للمواد المخدرة، مضيفا أنه استغل تواجد الطفل بمفرده في مدخل العمارة فاستدرجه حتى الجراج ثم قيده كرها عنها، وللمزيد من معرفة تفاصيل أكثر من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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