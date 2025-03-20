قبل مواجهة إثيوبيا.. ثنائي مصري يتصدر قائمة هدافي تصفيات إفريقيا لكأس العالم

تصفيات إفريقيا.. تترقب الجماهير المصرية انطلاق الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يواجه منتخب مصر مساء الجمعة منتخب إثيوبيا علي ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء.

منتخب مصر

وفيما يلي يستعرض موقع الموجز جدول ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 قبل إنطلاق الجولة الخامسة، حيث شهد الجدول تصدر ثنائي المنتخب المصري ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا.

ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال

شهد جدول ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 تصدر محمد صلاح وتريزيجيه برصيد 5 أهداف لكل منهما، حيث جاء الترتيب علي النحو التالي:

صلاح وتريزيجيه ثنائي هجوم منتخب مصر

1- محمد صلاح - مصر - 5 أهداف

2- محمود حسن تريزيجيه - مصر - 5 أهداف

3- جوردان ايو - غانا - 4 أهداف

4- لويس مافوتا - أفريقيا الوسطى - 3 أهداف

5- كاموري دومبيا - مالي - 3 أهداف

6- سيكو فوفانا - كوت ديفوار - 3 أهداف

7- باتسون داكا - زامبيا - 3 أهداف

8- حكيم زياش - المغرب - هدفين

7- موسى بارو - جامبيا - هدفين

8- نجيفا راكوتوهاريمالالا - مدغشقر - هدفين

9- ميتشيل أولونجا - كينيا - هدفين

10- ستانلي راتيفو - موزمبيق - هدفين

موعد مباراة منتخب مصر في الجولة الخامسة أمام إثيوبيا

مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

يواجه منتخب مصر نظيره الإثيوبي في تمام الحادية عشر مساء بعد غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب العربي زوالي في مدينة الدار البيضاء ضمن الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 .

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 التي تضم بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي، بعد حصد 10 نقاط من 4 مباريات، محققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

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