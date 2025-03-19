بث مباشر مباراة الزمالك ضد الجونة في بطولة كأس العاصمة

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمواجهة نادي الزمالك ضد الجونة ، والتي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر مباراة الزمالك ضد الجونة

يسعي كل فريق لتحقيق الفوز في لقاء اليوم الأربعاء الذي يجمعهما علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للتقدم خطوة نحو التتويج بالبطولة.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد الجونة

مشاهدة ماتش الزمالك ضد الجونة

تنطلق مباراة الزمالك ضد الجونة مساء اليوم الأربعاء ، 19 مارس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025.

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بث مباشر ماتش الزمالك ضد الجونة في بطولة كأس عاصمة مصر

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة الزمالك ضد الجونة، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مباراة الزمالك ضد الجونة

الان ماتش الزمالك ضد الجونة

يتم نقل قمة فريق الزمالك ضد نظيره الجونة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025، والتي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء 19 مارس الجاري عبر قناة on sport 1، بتعليق محمد الشاذلي.

الزمالك ضد الجونة

تشكيل الزمالك ضد الجونة

شاهد ماتش الزمالك ضد الجونة

شاهد مباراة الزمالك ضد الجونة

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق الزمالك ضد الجونة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - أحمد حسام - الونش - عمر جابر.

خط الوسط: سيف جعفر - ناصر ماهر - محمود جهاد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - محمد عاطف- حسام أشرف أو ناصر منسي.

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