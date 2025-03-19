القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الجونة في بطولة كأس العاصمة

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة نادي الزمالك ضد الجونة ، والتي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025.

مباراة الزمالك ضد الجونة

يبحث كلا الفريقين عن الفوز في لقاء اليوم الأربعاء الذي يجمعهما علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للتقدم بمشوار الفوز بالبطولة.

موعد مباراة الزمالك ضد الجونة

مباراة فرق الكرة بنادي الزمالك ضد نظيره فريق الجونة المقررة مساء اليوم الأربعاء، 19 مارس، تنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025.

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بث مباشر ماتش الزمالك ضد الجونة في بطولة كأس عاصمة مصر

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة فريق نادي الزمالك ضد نظيره فريق الجونة، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

القنوات الناقلة لماتش الزمالك ضد الجونة

يمكنك متابعة مباراة فريق الزمالك أمام نظيره الجونة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025، والتي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء 19 مارس الجاري عبر شاشة قناة on sport 1، بتعليق محمد الشاذلي.

مباراة الزمالك ضد الجونة

تشكيل الزمالك ضد الجونة

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق الزمالك ضد الجونة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - أحمد حسام - الونش - عمر جابر.

خط الوسط: سيف جعفر - ناصر ماهر - محمود جهاد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - محمد عاطف- حسام أشرف أو ناصر منسي.

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