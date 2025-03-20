المخرج محمد سامى يعلن اعتزاله عن الدراما.. وهذه تفاصيل بيانه كاملًا

أعلن المخرج محمد سامى قرارًا مفاجئًا لجمهوره ومحبي الدراما التلفزيونية، حيث قرر الاعتزال بعد رحلة حافلة بالأعمال الناجحة هذا الإعلان، الذي جاء من خلال بيان رسمي نشره عبر حسابه الشخصي، أثار ردود فعل واسعة بين المتابعين وصناع الفن، خاصة أن سامي يعد من أبرز الأسماء في الساحة الدرامية المصرية خلال السنوات الأخيرة.

يرصد الموجز حقيقة اعتزال المخرج محمد سامى عن الدراما وسر اعتزاله .

محمد سامي

اعتزال محمد سامى وأسباب قرار السفر

في بيانه، أوضح المخرج محمد سامى أن اتخاذه قرار الاعتزال عن الدراما لم يكن سهلًا، لكنه جاء بعد تفكير عميق ورغبة في الحفاظ على مستوى أعماله بعيدًا عن التكرار والرتابة.

وأكد محمد سامي أن طموحه الفني دفعه إلى اتخاذ خطوة جديدة بالابتعاد عن الدراما التلفزيونية والتوجه إلى دراسة مجال آخر طالما كان شغوفًا به.

وكشف عن نيته السفر خارج مصر لمدة عامين بهدف التعلم واكتساب خبرات جديدة قد تضيف له على المستوى الشخصي والمهني.

أعمال محمد سامى الأخيرة ووداعه للجمهور

شهدت الفترة الأخيرة عرض أعمال محمد سامي الدرامية في شهر رمضان 2025، من بينها مسلسل "إش إش" الذي تلعب بطولته مي عمر، ومسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد.

وأشار المخرج محمد سامي إلى أنه سعيد بالنجاح الذي حققته هذه الأعمال، مشددًا على ثقته في أن الساحة الفنية المصرية ستظل مليئة بالمواهب الجديدة القادرة على تقديم محتوى إبداعي متميز.

نص البيان الكامل للمخرج محمد سامي

وجاء نص البيان الذي نشره محمد سامي كالتالي:

قال محمد سامي في البيان: "جمهوري الحبيب، وزملائي الأعزاء في الوسط الفني، اليوم أكتب هذه الكلمات وأنا أشعر بمزيج من الامتنان والتقدير لكل لحظة عشتها في هذا المجال الرائع، بعد سنوات من العمل والإبداع في الدراما التلفزيونية، قررت أن الوقت قد حان لأخذ استراحة طويلة ومغادرة هذا العالم الذي منحني الكثير، لم يكن القرار سهلًا، لكنه نابع من إيماني بأن الفنان يجب أن يترك بصمة إيجابية وألا يكرر نفسه، أشعر أنني قدمت كل ما يمكنني تقديمه في هذا المجال، والآن أحتاج لخوض تجربة جديدة."

وتابع: "سأسافر خارج مصر لمدة عامين لدراسة مجال طالما حلمت بالعمل فيه، وأعدكم أنني لن أتوقف عن التعلم والتطور، أشكر كل من دعمني ووقف بجانبي خلال رحلتي، وأتمنى أن أكون قد تركت أثرًا طيبًا في قلوبكم، إن كان لي أي عمل لم ينل إعجابكم، فأنا أعتذر عنه بكل حب، وأطلب منكم فقط أن تدعوا لي بالتوفيق في خطوتي القادمة."

بيان محمد سامي

رسائل دعم وتفاعل واسع حول محمد سامي بعد اعتزاله

عقب إعلان محمد سامي اعتزاله، انهالت التعليقات من محبيه وعدد من نجوم الفن الذين أعربوا عن تقديرهم لموهبته وأثره الكبير في الدراما المصرية، وتمنى الكثيرون له التوفيق في رحلته القادمة، مؤكدين أنه سيظل اسمًا بارزًا في مجال الإخراج، حتى وإن ابتعد لفترة عن الساحة.

تفاعل الجمهور مع رغبة اعتزال محمد سامي

بعد انتشار خبر اعتزال محمد سامي عن الدراما المصرية بشكل نهائي، أعرب الكثير من الجمهور عن تأييدهم له بهذا القرار، لأنهم يروا تسببه في إساءة صورة المجتمع المصري وقيمها وعادات وأخلاقيتها خلال أعماله الدرامية.

ويرى البعض أن قرار محمد سامي جاء بعد قرار مجلس الوزراء بمنع الأعمال الدرامية التي تشجع على مخالفة القيم الاجتماعية والفضيلة التي تربى عليها أجيال.

محمد سامي

هل يعود محمد سامي مجددًا؟

ورغم تأكيده على الابتعاد عن الدراما التلفزيونية، إلا أن البعض يرى أن هذه الخطوة قد تكون مؤقتة، خاصة أن العديد من المخرجين سبق لهم أن أعلنوا اعتزالهم قبل أن يعودوا مجددًا بشغف أكبر، ويبقى السؤال المطروح: هل تكون هذه نهاية مسيرة محمد سامي في الدراما التلفزيونية، أم أنها مجرد استراحة قبل عودة جديدة بأسلوب مختلف.

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