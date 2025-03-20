بث مباشر ماتش الأهلي ضد إنبي في بطولة كأس العاصمة

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمواجهة الأهلي ضد إنبي ، والتي تجمعهما مساء اليوم الخميس، علي ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025.

تشكيل الأهلي ضد إنبي

شاهد ماتش الأهلي ضد إنبي

شاهد مباراة الأهلي ضد إنبي

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق الأهلي ضد إنبي الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، يحيى عطية الله.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم وليد.

خط الهجوم: عمر الساعي، أحمد رضا، سمير محمد,

بث مباشر مباراة الأهلي ضد إنبي

يسعي كل فريق لتحقيق الفوز في لقاء اليوم الخميس الذي يجمعهما علي ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للتقدم خطوة نحو التتويج بالبطولة.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد إنبي

مشاهدة ماتش الأهلي ضد إنبي

تنطلق مباراة الأهلي ضد إنبي مساء اليوم الخميس، 20 مارس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دورالمجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025.

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بث مباشر ماتش الأهلي ضد إنبي في بطولة كأس عاصمة مصر

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة الأهلي ضد إنبي، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مباراة الأهلي ضد إنبي

الان ماتش الأهلي ضد إنبي

يتم نقل قمة فريق الأهلي ضد إنبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025، والتي تجمعهما مساء اليوم الخميس 20 مارس الجاري عبر قناة on sport 1.

بث مباشرالأهلي ضد إنبي

قائمة الأهلي ضد إنبي

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، مصطفى مخلوف، محمد مجدي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، علي معلول، محمود لبيب، معاذ عطية.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم وليد، عمر الساعي، أحمد رضا، هشام مصطفى.

خط الهجوم: سمير محمد، محمد زعلوك، حسام عادل، محمد أحمد سعد.

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