مواعيد الإمساك والإفطار اليوم الجمعة 21 رمضان في مختلف المحافظات

مواعيد الإمساك والإفطار اليوم الجمعة 21 رمضان..، يواصل المسلمون في مصر صيامهم خلال الشهر الفضيل، ويبحث الكثير منهم عن مواعيد الإمساك والإفطار في مختلف المدن المصرية، خاصة مع تقارب توقيتات الصلاة في بعض الأماكن.

وفي هذا اليوم المبارك، يختلف توقيت ومواعيد الإمساك والإفطار اليوم الجمعة 21 رمضان قليلاً من محافظة إلى أخرى.

مواعيد الإمساك والإفطار اليوم الجمعة 21 رمضان

ولذلك يقدم لكم الموجز تفاصيل مواعيد الإمساك والإفطار اليوم الجمعة 21 رمضان في بعض المدن الكبرى.

مواعيد الإمساك والإفطار في القاهرة والإسكندرية:

القاهرة:

يبدأ الإمساك في الساعة 4:12 صباحًا.

أذان الفجر في الساعة 4:32 صباحًا.

أذان المغرب (الإفطار) في الساعة 6:07 مساءً.

الإسكندرية:

يبدأ الإمساك في الساعة 4:13 صباحًا.

أذان الفجر في الساعة 4:33 صباحًا.

أذان المغرب (الإفطار) في الساعة 6:08 مساءً.

مواعيد الإمساك والإفطار في أسوان وأسيوط:

أسوان:

يبدأ الإمساك في الساعة 4:15 صباحًا.

أذان الفجر في الساعة 4:35 صباحًا.

أذان المغرب (الإفطار) في الساعة 6:09 مساءً.

أسيوط:

يبدأ الإمساك في الساعة 4:14 صباحًا.

أذان الفجر في الساعة 4:34 صباحًا.

أذان المغرب (الإفطار) في الساعة 6:08 مساءً.

مواعيد الإمساك والإفطار في باقي المدن:

في مدن أخرى مثل طنطا والمنصورة، يتم تحديد مواعيد الإمساك والإفطار بناءً على الموقع الجغرافي، بحيث يكون الفارق الزمني بين الإمساك والإفطار لبضع دقائق فقط.

أهمية مواعيد الإمساك والإفطار في رمضان:

من المهم للمسلمين في رمضان التأكد من مواعيد الصلاة الخاصة بكل مدينة لتجنب الخطأ في توقيت الإمساك والإفطار، خاصة في أيام الصيف التي تكون فيها ساعات الصيام طويلة، والحفاظ على مواعيد الصلاة بدقة يسهم في جعل الصيام أكثر راحة ويضمن أداء العبادات بشكل صحيح.

نصيحة للمسلمين خلال رمضان:

من الأفضل للمسلمين الاستفادة من تطبيقات مواقيت الصلاة المتوفرة على الهواتف الذكية أو التحقق من مواعيد الصلاة المحلية لضمان ضبط مواعيد الإمساك والإفطار بدقة، وهذا يسهم في تنظيم أوقات العبادات بشكل سليم ويجعل تجربة رمضان أكثر روحانية وسلاسة.

ومن الضروري أن يكون المسلمون على علم دقيق بمواعيد الإمساك والإفطار في شهر رمضان لضمان أداء العبادات بشكل صحيح وللتفاعل مع روح الشهر الفضيل بأفضل طريقة.

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