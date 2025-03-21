بث مباشر مباراة مصر ضد إثيوبيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر منتخب مصر ضد إثيوبيا، المقررة مساء اليوم والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026.

بث مباشر مباراة مصر ضد إثيوبيا

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي، ويحتل منتخب الفراعنة صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات وتعادل واحد.

مشاهدة مباراة مصر ضد إثيوبيا

مشاهدة ماتش مصر ضد إثيوبيا

تنطلق مباراة مصر ضد إثيوبيا مساء اليوم الجمعة، 21 مارس، في تمام الساعة الحادية العشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026.

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بث مباشر ماتش مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة مصر ضد إثيوبيا، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مباراة مصر ضد إثيوبيا

الان ماتش مصر ضد إثيوبيا

يتم نقل قمة فريق مصر ضد إثيوبيا، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026، والمقررة مساء اليوم الجمعة 21 مارس الجاري عبر قناة on sport 1.

مصر ضد إثيوبيا

تشكيل مصر ضد إثيوبيا

شاهد ماتش مصر ضد إثيوبيا

شاهد مباراة مصر ضد إثيوبيا

من المتوقع أن يضم تشكيل مصر ضد إثيوبيا الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني.

خط الوسط: سيشارك محمود حسن تريزيجيه، ومروان عطية، وحمدي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، ومصطفى محمد، ومحمد صلاح.

قائمة منتخب مصر ضد إثيوبيا وسيراليون

نستعرض قائمة منتخب مصر التي تستعد لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير وعبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، خالد صبحي، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل ومحمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي فتحي، مصطفي محمد وأسامة فيصل.

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