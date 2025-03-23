بث مباشر مباراة الزمالك ضد بتروجيت في بطولة كأس العاصمة

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمواجهة نادي الزمالك ضد بتروجيت ، والتي تجمعهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر مباراة الزمالك ضد بتروجيت

يسعي كل فريق لتحقيق الفوز في لقاء اليوم الأحد الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للتقدم خطوة نحو التتويج بالبطولة.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد بتروجيت

مشاهدة ماتش الزمالك ضد بتروجيت

تنطلق مباراة الزمالك ضد بتروجيت مساء اليوم الأحد ، 23 مارس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025.

د1..

بث مباشر ماتش الزمالك ضد بتروجيت في بطولة كأس عاصمة مصر

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة الزمالك ضد بتروجيت، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مباراة الزمالك ضد بتروجيت

الان ماتش الزمالك ضد بتروجيت

يتم نقل قمة فريق الزمالك ضد نظيره بتروجيت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025، والتي تجمعهما مساء اليوم الأحد 23 مارس الجاري عبر قناة on sport 1.

الزمالك ضد بتروجيت

تشكيل الزمالك ضد بتروجيت

شاهد ماتش الزمالك ضد بتروجيت

شاهد مباراة الزمالك ضد بتروجيت

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق الزمالك ضد بتروجيت الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - أحمد حسام - الونش - عمر جابر.

خط الوسط: سيف جعفر - ناصر ماهر - محمود جهاد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - محمد عاطف- حسام أشرف أو ناصر منسي.

اقرأ أيضًا:

تشكيل الزمالك المتوقع اليوم أمام بتروجيت في كأس العاصمة

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 بقيادة حسام حسن ؟





