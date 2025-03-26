دعاء قبل السحور اليوم 26 رمضان 2025.. ردده كثيرا

دعاء قبل السحور اليوم 26 رمضان 2025.. مع اقتراب أوقات السحور في شهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون على استغلال هذه اللحظات الروحانية لتعزيز صلتهم بالله تعالى من خلال الدعاء والذكر.

ويُعد دعاء قبل السحور اليوم 26 رمضان 2025 من العادات المتبعة في العديد من المجتمعات الإسلامية، حيث يعبر المسلمون عن أمانيهم واحتياجاتهم الدينية والدنيوية.

دعاء قبل السحور اليوم 26 رمضان 2025

الموجز ينقل تفاصيل دعاء قبل السحور اليوم 26 رمضان 2025، ففي هذه الأوقات المباركة، يستشعر الأفراد روحانية الشهر الفضيل، متمنين من الله أن يتقبل طاعاتهم ويغفر لهم ذنوبهم.

ويُعتبر الدعاء فرصة للتقرب إلى الله وطلب الرحمة والمغفرة، حيث يُشجع المسلمون على أن يدعوا بما يتمنونه لأنفسهم ولذويهم ولأمتهم.

قد تتضمن الأدعية التي تُقال في هذه الأوقات ومنها دعاء قبل السحور اليوم 26 رمضان 2025 الصحة، الرزق، الهداية، والأمن، لتكون بمثابة تعبير عن الاستغفار والشكر على النعم التي وهبها الله لهم. كما تشهد هذه اللحظات أجواءً من الألفة والمحبة بين الأسر، حيث يجتمع أفراد العائلة لتناول السحور والدعاء معاً.





دعاء قبل السحور اليوم 26 رمضان 2025

اللهم إنا نوينا صيام شهر رمضان المبارك فأعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن وصالح الأعمال.

اللهم أنت الرَّحيم الذي فاض على الوجود إحسانُك، وأنت الغفور الذي شَمِلَ كل شيء غفرانك، وأنت الغني الذي فاض على العباد جودُك وكرمُك، وأنت النُّور الذي أضاء الكون بنور وجهك وعظمتك، اللهم افتح لنا في هذِه اللحظة مغاليقَ الأبواب وهيِّئْ لنا خيرَ الأسباب.

اللهم أنت المُيسِّر وأنت المُسهَّل سَهِّل أمري وحقق مطلبي اللهم لا تبتليني بمن أحب بُعدًا ولا فَقدًا ولا حزنًا ، اللهم إني أعوذ بك من عينٍ تصيب القلب فتُحزنة والرزق فتُنقصه، والبال فتتعبه والنجاح فتُفشله اللهم أَخرجني من أشد الضيق إلى أوسع الفرج.

اللهُم إني وليتُك أمرِي، فأعوذُ بِك من سوء حظي وضيق صَدري وفَراغ صَبري، اللهم اجعلني مِمَّن نظَرت إليه فرحمته وسَمِعت دعائه فأجَبته، اللهم إني أسألك خير الأيَّام وخَير ما أتت بِه، وأسألك راحةً في القلب، ومَغفرة للذنب، وسِعةً في الرزق، وحياةً كما أتمنَّى.

اللهم إني أعوذ بك من حزن يطويني وذنب يحبس فرحتي، ومن هموم الدنيا وما فيها، اللهم أجبر خاطري جبراً أنت وليّه يا رب، اللهم البشارات التي نحب، والأيام التي تسر، والرحمات التي تتوالى، والعافية التي ننعم بها، واليقين الذي يريح القلوب.

اللهم صلّ على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

اقرأ أيضًا: