دعاء محمد جبريل ليلة القدر كامل.. أدعية مستجابة رددها كثيرًا

دعاء محمد جبريل ليلة القدر كامل.. يعتبر دعاء ليلة القدر محمد جبريل، هو واحدًا من أهم الأدعية التي يرددها المسلمون خاصة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، وذلك من أجل مناجاة ربهم عز وجل بالأمنيات التي يحملونها في قلوبهم طوال العام، وطمعًا في استجابة الدعاء.

تعتبر ليلة القدر من الليالي المعظمة، التي جاء ذكرها في القرآن الكريم في سورة عملت إسمها تعظيمًا لشأنها، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي حول دعاء محمد جبريل ليلة القدر كامل.

دعاء محمد جبريل ليلة القدر كامل

دعاء محمد جبريل ليلة القدر كامل

دعاء محمد جبريل ليلة القدر كامل

وبالنسبة لتفاصيل دعاء محمد جبريل ليلة القدر كامل، الذي يردده القارئ المصري الشهير دائماً في صلاة التراويح فقد جاء كالتالي: «اللهم أجرنا من النار في هذه الليلة المباركة، وانصرنا على القوم الكافرين ببركة الليلة المباركة، يا ارحم الرحمين، يا سامع الدعاء يا سامع الدعاء يا سامع الدعاء».

«نسألك يا الله من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعمل.. اللهم يا رحمن يا معلِّم القرآن.. يا خالق الإنسان، ومعلِّمه البيان.. فلك الحمد كلّه.. ولك الشُّكر كلّه.. وبيدك الخير كلّه.. وإليك يرجع الأمر كلّه.. علانيته وسره.. إنَّك على كلّ شيء قدير.. إنَّك على ما تشاء قدير، اللهم يا غني يا حميد.. اغننا بحلالك عن حرامك.. وبطاعتك عن معصيتكيا قاضي الدعوات يا مجيب الدعوات يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر اقض حوائجنا وارزقنا في هذه الليلة المباركة وأجرنا من النار نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».

«اللهم لك الحمد حمدًا يوافي نعمك، ويكافئ مزيدك.. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. اللهم صل وسلِّم على سيِّدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفى كل وقت وحين.. وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدينربي أسألك في هذه الأيام الفضيلة، ليلة القدر وخيرها وبركاتها وأسرارها، وأسألك قبول دعواتي وقضاء حاجاتي، واقبل دعوات كل من رفع يديه للسماء ودعاك يا الله.. اللهم وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِني فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِني فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لي الحَوائِجَ والآمالَ اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السّلام، وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين.. الحمد لله رب العالمين، حمدًا دائمًا طاهرًا طيبًا مباركًا على كل نعمة وأولها نعمة الإسلام، سبحانه لا تأخذهُ سِنةُ ولا ينام، ولا تُحصى مدحهُ الحروف والكلام، ولا تُدركهُ العقول والأفهام، ولا يُعجزهُ الخلق وجميع الأنام، وهو عزيزُ ُ ذو انتقام».

«اللهم لك الحمد عدد ما تُحيي وتُميت، وعدد أنفاس خلقك ولفظهم ولحظ أبصارهم، وعدد ما تجرى به الريح، وتحملهُ السحاب، ويختلف عليه الليل والنهار، وتشرق عليه الشمس والقمر والنجوم، حمدًا لا ينقضي عددُه، ولا يفنى مددُه.. اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ.. يا أرحم الرَّاحمين.. يا سامع الدَّعاء يا سامع الدَّعاء يا سامع الدَّعاء.. ما لنا سواك نرجوه.. ما لنا سواك ندعوه.. نسألك يا ربنا خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد -صلى الله عليه وسلم.. ونعوذ بك يا ربنا من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم نسألك يا ربنا من الخير كلّه عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.. ونعوذ بك يا ربنا من الشَّر كلّه عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.. نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدَّائمة في الدِّين والدنيا.. يا رب العالمين».

«اللهم اجعلنا ممن عبدوا ربهم وسبحوه.. وأحبوا الرسول واتبعوه.. وسمعوا القرآن ورتلوه.. وشهدوا رمضان وصامه.. وقاموا الليل وأحيَوه.. وتصدقوا بالمال وطهروه.. وطهروا المسجد وعمره.. وعرفوا الحق وناصروه.. وحاربوا الشيطان وأبغضوا.. يغاثوا الملهوف واعانة.. وفرحوا بالضيف فأكرموه.. ودعوا للخير والبر وجمعوه.. وممن رضي عنهُ أمُهُ وأبوهْ.. وممن أحبهُ عشيرتهُ وأخوه.اللهم إنَّا نسألك في هذا المقام المبارك، وفي هذه الليلة المباركة أن تكتبنا من عتقائك من النار، اللهم أعتق رقابَنا ورقابَ آبائنا وأمهاتنا من النار يا عزيز يا غفار».

دعاء ليلة القدر من الشيخ محمد جبريل

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