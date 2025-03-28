مسؤولين أمريكيين يؤكدون تلقي معلومات من إسرائيل قبل الضربات الأمريكية على الحوثين

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل قد أمدت الولايات المتحدة بمعلومات إستخباراتية متعلقة بالحوثيين المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



مسؤولين أمريكين أكدوا أن أحد المسؤولين عن صواريخ الحوثي كان مستهدفاً



و أوضح المسؤولين فإن المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية التي وردت لواشنطن تخص أحد المسؤولين عن صواريخ الحوثي كان هدفاً لضربات أمريكية على اليمن.



ولفتوا إلى أن شخصاً مرتبطاً بإسرائيل في اليمن كان يقدم معلومات عن مسؤول الصواريخ الحوثي المستهدَف.



من جهته فقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نتائج الضربات الموجهة ضد الحوثيين في اليمن قد فاقت التوقعات، مشددا على أن واشنطن ستستمر في تنفيذ الهجمات ضدهم لفترة طويلة.



وأضاف ترامب، الذي تحدث عن نتائج الضربات بشكل مفصل، إن "الضربات اليومية التي نشنها ناجحة جدا، بل إنها تفوق كل التوقعات"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على الحوثيين.

سلاح الجو الأمريكي شن غارات مكثفة على عدد من القواعد العسكرية ومخازن أسلحة الحوثي

وكان سلاح الجو الأمريكي قد نفذ ، الأربعاء، سلسلة من الغارات الجوية على مواقع تابعة للحوثيين في جنوب صنعاء.

وأكدت المصادر أن الغارات، التي بلغت 15 ضربة جوية، استهدفت مخازن الأسلحة والقواعد العسكرية للحوثيين في العاصمة صنعاء والمناطق المحيطة بها.

فيما تركزت 5 غارات على مواقع في مديرية بني حشيش، و8 غارات ضربت مواقع في منطقة جربان بمديرية سنحان، وغارتان استهدفتا قاعدة الديلمي الجوية.

هذا وكانت مجلة "ذا أتلانتيك" قد نشرت تفاصيل المحادثات السرية الأمريكية المتعلقة بخطط هجوم عسكري ضد جماعة الحوثي في اليمن، المعروفة بفضيحة سيجنال .



و أوضحت المجلة أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن الرسائل التي تم الوصول إليها لم تتضمن معلومات سرية، لكنها تضمنت مداولات داخلية وخاصة بين كبار الموظفين لم يكن يجب أن تنشر.

و أضافت "ذا أتلانتيك" إن جزءً من المناقشات في "سيجنال" كان يدور حول توقيت وسبب الهجمات ضد الحوثيين.

وتضيف إنه في الساعة 11:44 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، نشر وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث في المجموعة رسالة بعنوان "تحديث الفريق"، ليعلن بداية تحرك القوات الأمريكية بشكل واضح، قائلا: "الوقت الآن (11:44 بتوقيت شرق الولايات المتحدة): الطقس ملائم تم التأكد مع القيادة المركزية الأمريكية أننا جاهزون لإطلاق المهمة".



وتابع هيجسيث التفاصيل بشكل دقيق: "13:45، بدء هجوم طائرات F-18، حيث سيكون الهدف في موقعه المعرف، مما يستدعي الهجوم في الوقت المحدد، بالإضافة إلى إطلاق طائرات الدرون MQ-9".

وأضاف هيجسيث في رسائله: "الساعة 14:10، إطلاق المزيد من طائرات F-18 (الحزمة الثانية من الهجوم)" و"14:15: طائرات الدرون تضرب الهدف".

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