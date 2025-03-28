مسلسل سيد الناس الحلقة 27.. حقيقة صادمة تهز حياة الجارحي

تواصلت الإثارة في الحلقة 27 من مسلسل سيد الناس، حيث شهدت الحلقة تطورات حاسمة قلبت مسار الأحداث، خاصة بعد مقتل أدهم ابن الجارحي، مما دفع الأخير إلى البحث عن الحقيقة بأي وسيلة وتصاعدت المواجهات داخل العائلة، وكُشفت أسرار دفينة، بينما اتخذت الشخصيات قرارات مصيرية ستغير مصير الجميع.

يرصد الموجز أحداث الحلقة 27 من مسلسل سيد الناس ومواعيد العرض فيما يلي:

مسلسل سيد الناس

ملخص أحداث الحلقة 27 من مسلسل سيد الناس

بدأت الحلقة 27 من مسلسل سيد الناس، بمشهد محتدم، حيث توجه الجارحي إلى فتحية مباشرة، متهمًا إياها بالتورط في مقتل ابنه أدهم رغم إنكارها، إلا أنها طلبت منه السلاح، مما أثار حفيظته ودفعه إلى الإمساك بها بعنف واصطحابها إلى منزله، حيث جمع جميع أفراد أسرته، بمن فيهم زوجة أبيه اعتماد، وأشقاؤه مجدي وعفيفي، في محاولة لكشف الحقيقة أمام الجميع.

تفاقم الموقف عندما أشهر الجارحي سلاحه مهددًا لكشف قاتل ابنه، لكن ابن عمه تدخل محاولًا تهدئته، فيما سارع ابن مجدي إلى الاتصال بالشرطة، مدعيًا أن عمه يحاول قتل والده.

لم تمضِ دقائق حتى وصلت الشرطة إلى المكان، إلا أن مجدي نفى وجود أي تهديد، مؤكدًا أن ما حدث مجرد سوء تفاهم.

وسط هذه الفوضى، تمكنت فتحية من استغلال الموقف والهرب من المنزل، لتظل الحقيقة غامضة حول الجريمة ومن يقف وراءها.

على صعيد آخر، تسببت التوترات العائلية في أزمات شخصية، حيث طلبت الزوجة الثانية لعفيفي الطلاق بسبب الخلافات المتصاعدة. من جانبه، حاول الجارحي إعادة الاستقرار إلى حياته الزوجية، فطلب من زوجته آمنة العودة إلى المنزل، ودار بينهما حوار صريح حول أخطائهما الماضية، مما قد يمهد للمصالحة بينهما.

وفي مشهد مفاجئ، ذهبت سماح لزيارة ابنتها ميادة في السجن، والتي صدمتها بسؤال غير متوقع: "لو قلت لك مين قتل أدهم، هتوعديني إنك مش هتقولي لحد؟" هذه الجملة فتحت الباب أمام كشف جديد قد يقلب الأمور رأسًا على عقب، فهل اقتربت الحقيقة من الظهور؟

مع اقتراب الحلقة من نهايتها، عاد آسر إلى المنزل ليجد والده الجارحي مستلقيًا، ثم توجه إلى والدته مستفسرًا عما إذا كانت قد أخبرته بالحقيقة الصادمة بأن والدته الحقيقية هي سناء لكن المفاجأة الكبرى كانت أن الجارحي لم يكن نائمًا، بل كان مستيقظًا وسمع كل شيء!

هذه اللحظة كانت بمثابة زلزال درامي، حيث يستعد الجارحي لمواجهة الحقيقة التي طالما كانت مخفية عنه.

مسلسل سيد الناس

أبطال مسلسل سيد الناس

يشارك في بطولة مسلسل سيد الناس نخبة من النجوم، من بينهم عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم، المسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.

مواعيد العرض والمنصات الرقمية

يُعرض سيد الناس يوميًا خلال شهر رمضان 2025 على عدد من القنوات الفضائية، بالإضافة إلى توفره عبر المنصات الرقمية، ما يتيح للمشاهدين حرية اختيار توقيت المشاهدة.

• MBC مصر

• العرض الأول: 10:00 مساءً

• الإعادة: 5:00 صباحًا

• MBC

• العرض الأول: 9:30 مساءً

• MBC مصر 2

• العرض الأول: 1:30 صباحًا

• الإعادة: 4:00 مساءً

• MBC العراق

• العرض الأول: 9:00 مساءً

كما يمكن متابعة الحلقات عبر منصة شاهد في أي وقت، ما يمنح المشاهدين تجربة مشاهدة مرنة تناسب جدولهم اليومي.



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