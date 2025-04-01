siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

صحة وجمال

السعرات الحرارية في كحك العيد.. تجنب الفخ واحسبها بحذر

السعرات الحرارية
السعرات الحرارية في كحك العيد

السعرات الحرارية في كحك العيد.. بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك، يتزايد الإقبال على تناول حلويات العيد الشهيرة مثل الكحك والبسكويت، مما يثير التساؤلات حول تأثيرها على صحتنا.

ومع انتشار العادات المرتبطة بتناول هذه الحلويات بشكل مفرط في فترة العيد، تبرز أهمية معرفة محتوى السعرات الحرارية في كحك العيد لتجنب الوقوع في "فخ" الإكثار منها، في هذا التقرير، يعرض  موقع الموجز فيما يلي أبرز المعلومات حول السعرات الحرارية في كحك العيد وكيفية التمتع بالعيد دون التأثير سلبًا على صحتنا.

القومي للتغذية» يحدد سعرات كعك العيد.. ويحذر من الإفراط في - الوطن
السعرات الحرارية في كحك العيد

السعرات الحرارية في كحك العيد

تحتوي قطعة الكحك في عيد الفطر على عدد كبير من السعرات الحرارية، ويختلف هذا العدد حسب نوع الحشو. فمثلًا، تحتوي قطعة الكحك السادة (70 جرامًا) على حوالي 185 سعرًا حراريًا، أما قطعة الكحك بالمكسرات فتحتوي على 220 سعرًا حراريًا، وقطعة الكحك بالتمر تحتوي على 240 سعرًا حراريًا، بينما تتراوح سعرات الكحك بالملبن بين 220 إلى 240 سعرًا حراريًا.

السعرات الحرارية الموجودة في الكحك ومشتقاته وشروط تناوله (فيديو)
السعرات الحرارية في كحك العيد

كم سعر حراري فى البيتي فور والغريبة؟

بالنسبة للحلويات الأخرى، تحتوي شريحة البسكويت على 80 سعرًا حراريًا، بينما تتراوح سعرات قطعة البيتي فور بين 150 إلى 200 سعر حراري حسب نوع الحشو سواء كان بالشيكولاتة أو المكسرات، أما قطعة الغريبة، فهي تحتوي على ما بين 150 إلى 200 سعر حراري أيضًا.

لا يفوتك

أسعار كحك وبسكويت عيد الفطر 2025.. إليك التفاصيل

طريقة تحضير كحك العيد الناعم بالكوب وبمقادير دقيقة وخطوات سهلة

هذه السعرات الحرارية قد تكون كبيرة نسبياً، خاصة أن متوسط السعرات الحرارية اليومية التي يحتاجها الشخص تتراوح بين 1600 و2500 سعر حراري، ولهذا، فإن تناول كميات كبيرة من حلويات العيد قد يؤدي إلى زيادة الوزن، خاصة إذا كان الشخص يتبع نظامًا غذائيًا معينًا أو يعاني من السمنة.

السعرات الحرارية في كحك العيد.. 8 نصائح لتجنب زيادة الوزن
السعرات الحرارية في كحك العيد

كيف تتجنب عسر الهضم؟

وبسبب احتواء هذه الحلويات على كميات كبيرة من السكر والدهون، فقد تسبب أيضًا عسرًا هضميًا. لذلك، ينصح الأطباء بتناولها بكميات معتدلة، مع الحرص على شرب كميات كبيرة من المياه، ويفضل تناول على الأقل 2 لتر من الماء يوميًا لأنه يساعد على الهضمن كما ينصح بتناول مشروبات ساخنة لتسهيل عملية الهضم والوقاية من المشاكل الهضمية.

قبل الدايت ميبوظ.. اعرف السعرات الحرارية في كحك العيد وشروط تناوله - الأسبوع
السعرات الحرارية في كحك العيد

اقرأ أيضا:

أسعار كحك العيد 2025 في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.. اعرف التفاصيل

بعد الإفراط في تناول كحك العيد.. إليك الحل لاستعادة توازن جسمك

لا يفوتك

أسعار كحك العيد 2025 في الأسواق والمتاجر.. إليك التفاصيل

أسعار كحك العيد 2025 في الأسواق والمتاجر.. إليك التفاصيل

أسعار كحك إيتوال 2025.. قائمة كاملة بأحدث الأسعار والعروض
تم نسخ الرابط