السعرات الحرارية في كحك العيد.. تجنب الفخ واحسبها بحذر

السعرات الحرارية في كحك العيد.. بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك، يتزايد الإقبال على تناول حلويات العيد الشهيرة مثل الكحك والبسكويت، مما يثير التساؤلات حول تأثيرها على صحتنا.

ومع انتشار العادات المرتبطة بتناول هذه الحلويات بشكل مفرط في فترة العيد، تبرز أهمية معرفة محتوى السعرات الحرارية في كحك العيد لتجنب الوقوع في "فخ" الإكثار منها، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي أبرز المعلومات حول السعرات الحرارية في كحك العيد وكيفية التمتع بالعيد دون التأثير سلبًا على صحتنا.

السعرات الحرارية في كحك العيد

السعرات الحرارية في كحك العيد

تحتوي قطعة الكحك في عيد الفطر على عدد كبير من السعرات الحرارية، ويختلف هذا العدد حسب نوع الحشو. فمثلًا، تحتوي قطعة الكحك السادة (70 جرامًا) على حوالي 185 سعرًا حراريًا، أما قطعة الكحك بالمكسرات فتحتوي على 220 سعرًا حراريًا، وقطعة الكحك بالتمر تحتوي على 240 سعرًا حراريًا، بينما تتراوح سعرات الكحك بالملبن بين 220 إلى 240 سعرًا حراريًا.

السعرات الحرارية في كحك العيد

كم سعر حراري فى البيتي فور والغريبة؟

بالنسبة للحلويات الأخرى، تحتوي شريحة البسكويت على 80 سعرًا حراريًا، بينما تتراوح سعرات قطعة البيتي فور بين 150 إلى 200 سعر حراري حسب نوع الحشو سواء كان بالشيكولاتة أو المكسرات، أما قطعة الغريبة، فهي تحتوي على ما بين 150 إلى 200 سعر حراري أيضًا.

هذه السعرات الحرارية قد تكون كبيرة نسبياً، خاصة أن متوسط السعرات الحرارية اليومية التي يحتاجها الشخص تتراوح بين 1600 و2500 سعر حراري، ولهذا، فإن تناول كميات كبيرة من حلويات العيد قد يؤدي إلى زيادة الوزن، خاصة إذا كان الشخص يتبع نظامًا غذائيًا معينًا أو يعاني من السمنة.

السعرات الحرارية في كحك العيد

كيف تتجنب عسر الهضم؟

وبسبب احتواء هذه الحلويات على كميات كبيرة من السكر والدهون، فقد تسبب أيضًا عسرًا هضميًا. لذلك، ينصح الأطباء بتناولها بكميات معتدلة، مع الحرص على شرب كميات كبيرة من المياه، ويفضل تناول على الأقل 2 لتر من الماء يوميًا لأنه يساعد على الهضمن كما ينصح بتناول مشروبات ساخنة لتسهيل عملية الهضم والوقاية من المشاكل الهضمية.

السعرات الحرارية في كحك العيد

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