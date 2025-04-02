الآن خطوات التقديم على طلب استلام قطعة أرض بالمدن الجديدة إلكترونيا

اتجهت وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، للتحول الرقمي بمختلف القطاعات تماشيًا مع رؤية الدولة وإتاحة المزيد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لمواطني المدن الجديدة.

وتقديم خطوات التقديم على طلب استلام قطعة أرض ، لتلبية احتياجاتهم وتنفيذ العديد من الخدمات إلكترونيا ، ويعرض الموجز خطوات التقديم على طلب استلام قطعة أرض إلكترونيا.

خطوات التقديم على طلب استلام قطعة أرض إلكترونيا

خطوات التقديم على طلب استلام قطعة أرض بالمدن الجديدة إلكترونيا : إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للخدمات.

- تقديم طلب عبر هذا الحساب من هنا .

المستندات المطلوبة

- قرار لجنة البت من الهيئة أو الوزارة لأراضي الخدمات.

- خطاب التخصيص.

- تحقيق الشخصية سارية (فى حالة فرد) أو الشكل القانونى (فى حالة شركة) أو توكيل رسمى بالإدارة (فى حال التقديم بالمركز التكنولوجى).

- آخر إيصال سداد من البنك أو ما يفيد السداد بالجهاز.

رسوم طلب التقديم على استلام قطعة أرض إلكترونيا

- رسوم تسليم أرض القيمه 300 جنيه

- رسم متابعة بالموبايل القيمة 2 جنيه

- رسم 5% على الإجمالي - القيمة المتغيرة

خطوات التقديم على طلب استلام قطعة أرض بالمدن الجديدة إلكترونيا

إصدار أول رخصة بناء إلكترونية

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إصدار أول رخصة بناء إلكترونية بالكامل من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ضمن الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة نحو استكمال التحول الرقمي بمختلف القطاعات تماشيًا مع رؤية الدولة.

استلام قطعة أرض إلكترونيا

ووجه المهندس شريف الشربيني مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، بالتيسير على المواطنين والمستثمرين في تقديم الخدمات بالمدن الجديدة، وتطوير الأداء في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن منظومة استقبال طلبات تراخيص المباني إلكترونيًا تأتي ضمن الجهود المبذولة من وزارة الإسكان لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

وأكد المهندس عبد الرءوف الغيطي، سعي الجهاز للوصول إلى أفضل الطرق في إنجاز تعاملات المواطنين وبشكل ابتكاري في أقل وقت وبأقل جهد وتكلفة ولذلك تم تفعيل التوقيع الإلكتروني علي جميع أنواع الرخص بالجهاز والمقدمة إلكترونيًا من قبل العميل وذلك لتقليل وقت الإجراءات والمدة المطلوبة لاستخراج الرخصة ومراجعتها من قبل مهندسي الجهاز، ويتمكن العميل من طباعة الرخص بعد صدورها عن طريق IP Link من خلال رسالة SMS عبر المحمول دون الرجوع للجهاز.

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كيفية التسجيل في موقع وزارة الإسكان الاجتماعي للحصول على خدمات الإسكان